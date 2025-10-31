Haberler

Kayseri'nin İhracatı Eylül'de Yüzde 6,29 Artış Gösterdi

Kayseri'nin İhracatı Eylül'de Yüzde 6,29 Artış Gösterdi
Güncelleme:
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Eylül ayında Kayseri'nin ihracatının 322 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleştiğini ve bir önceki yıla göre yüzde 2,92 oranında artış gösterdiğini açıkladı. İtalya, ABD ve Irak'ın başı çektiği 147 ülkeye ihracat yapıldığı belirtildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 6,29 oranında artarak 322 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,92 oranında bir artış olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin ilk dokuz aylık ihracatın 2 milyar 812 milyon 682 bin dolar olduğunu, son 12 aylık ihracatın ise 3 milyar 783 milyon 967 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'den 147 ülkeye ihracat yapıldığını, İtalya, ABD ve Irak'ın ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk üç sırada olduğunu, mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ise ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini açıkladı. Küresel ekonomide dalgalanmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Dünya ticaretinde belirsizlikler hala güçlü şekilde hissediliyor. Korumacılık eğilimleri, jeopolitik gelişmeler ve finansman maliyetlerindeki artış, ihracatçılarımızın önünde ciddi engel oluşturuyor. Buna rağmen Kayseri sanayisi, üretim ve dış ticaretteki kararlılığını koruyor" dedi.

Sanayicilerin öncelikli beklentilerine vurgu yapan Büyüksimitci, "Öngörülebilir ekonomik ortam, erişilebilir finansman imkanları ve ihracat destek mekanizmalarının güçlendirilmesi; üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıyor. Mevcut ekonomik şartlar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel rekabet baskısı dikkate alındığında, 31 Ekim itibari ile sona eren yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin hem süresinin uzatılması hem de oranının artırılması büyük önem taşımaktadır. Destek oranının en az yüzde 5'e çıkarılması, ihracatçılarımıza ciddi bir nefes aldıracak ve üretim, yatırım ile istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tüm üreticilere teşekkür ederek noktalayan Büyüksimitci, "Kayseri'nin üretim gücünü ileriye taşıyan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve ortak akılla hareket ettiğimiz sürece, şehrimizin ve ülkemizin kalkınma yolculuğunu daha da güçlü adımlarla sürdüreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

