Kayseri'nin Haziran Ayı İhracatı Yüzde 26 Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 26 oranında düşerek, 259 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. TÜİK Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Haziran ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 26,34 oranında düşerek 259 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre de yine yüzde 10.67 oranında bir düşüş söz konusu. 2024 yılı ilk 6 aylık ihracatımız ise geçen yılın ilk altı ayına göre 0,76 oranında artarak, 1 milyar 817 milyon 427 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Başkan Büyüksimitci, 2024 yılı haziran ayında 144 ülkeye ihracat yapıldığını, bu ülkelerin sırası ile Irak, Almanya ve Avusturya olduğunu belirterek, ihracat yapılan sektörlerin başında ise mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini açıkladı. Uzun tatil sürelerinin ihracatı ve üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Kayseri olarak ihracatta mayıs ayında yüzde 25 gibi ciddi bir artış yakalamıştık anacak haziran ayındaki 9 günlük kurban bayramı tatili ihracatımızın düşmesinin ana nedenlerinden bir tanesi. Bir başka faktörde, son aylarda vizelerde yaşanan ret oranlarının artması, randevu sürelerinin uzaması dış ticaret faaliyetlerimizin aksamasına sebep oluyor. Bir sonraki ay bu düşüşü telafi edeceğimize inanıyorum. Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizin verimliklerini artırarak uluslararası arenada rekabet üstünlüğü yakalamaları için gayret sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda hem sanayicilerimizin hem de Odamızın gayretleri ile ihracatta iyi bir ivme yakalayacağıma inanıyorum. Ben tüm dünyada yaşanan zorlu ekonomik şartlara rağmen üreten, değer ve istihdam oluşturan, ihracat yapan tüm sanayicilerimizi, iş insanlarını ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ