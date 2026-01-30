Başkan Büyüksimitci: 'Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin 2025 yılı ihracatı 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK aralık ayı ve 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Aralık ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 20,12 oranında artarak, 378 milyon 85 bin dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 2,54 oranında artarak, 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar oldu. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2,54 oranında bir artış olması, memnuniyet verici bir gelişmedir" dedi. Geçtiğimiz yıl 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, en çok ihracat yapılan ülkelerin başında ise Almanya, Irak ABD geldiğini açıkladı. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin 2025 yılı boyunca dış ticaret performansını etkilediğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci; "Küresel ekonomide yaşanan ivme kaybı ile birlikte, özellikle en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesi'nde süregelen ekonomik durgunluk ve talep daralması, ihracatımızın artış hızında bir yavaşlamaya neden olmuştur" dedi. İç piyasa şartlarına da değinen Büyüksimitci, "Yüksek kredi faiz oranları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, nakit akışındaki yavaşlama ve girdi maliyetlerindeki artışlar sanayicilerimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Düşük kur seviyesi de üretim ve ihracatımızı olumsuz etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele vurgu yapan Başkan Büyüksimitci açıklamasını şöyle tamamladı;

"Ülke olarak çok ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahibiz. Pazarlarımızı çeşitlendirdiğimiz, firmalarımızın verimliliğini artırdığımız ve katma değerli üretime odaklandığımız ölçüde yaşanan kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum Kayserili sanayiciler olarak cari açığa pozitif katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveriyle çalışan sanayicilerimizi ve emek veren tüm çalışanlarımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ