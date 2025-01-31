Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Kayseri'nin 2023 İhracatı 3,75 Milyar Doları Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, 2023 yılında 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın 2024 yılında da artarak devam etmesi bekleniyor. Şehir, özellikle mobilya sektöründe liderliğini sürdürmekte ve Irak en çok ihracat yapılan ülke konumunda.

Kayseri'nin geçen yıl 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendirdi.

2023 yılına göre iyi bir noktada olduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin aralık ayı ihracatı 336 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8,35'lik bir artış göstermiştir. Kayseri'nin aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 9'luk artış sağlamıştır. Şehrimizin 2024 yılı ihracat rakamı bir önceki yıla oranla yüzde 3,5'lik artışla 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar olmuştur."

Sanayicilerin ihracatta geçen yılı iyi bir şekilde kapattığını vurgulayan Yalçın, 2025 yılı hedeflerinin 4 milyar doları aşan ve 5 milyar dolar seviyesine ulaşacak bir ihracatı gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise geçen yıl 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, mobilya sektörünün yıllık bazda da ilk sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak geldiğine dikkati çeken Büyüksimitci, bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kentin gerçekleştirdiği ihracatın sektörler bazda analizini yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, "Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik, mobilya kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon ile meyve sebze mamullerinde artış yaşanırken, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, madencilik ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
img

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
img

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.