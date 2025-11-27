Haberler

Kayseri İhracatı Ekim Ayında Yüzde 5.9 Arttı

Kayseri İhracatı Ekim Ayında Yüzde 5.9 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ekim ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 5.9 artarak 341 milyon 762 bin dolar olduğunu açıkladı. İhracatta en fazla paya sahip sektörler mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri olarak belirlendi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, ekim ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 5,9 oranında artarak 341 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,2 oranında bir artış olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci; Kayseri'nin ilk 10 aylık ihracatın 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar olduğunu, son 12 aylık ihracatın ise 3 milyar 800 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Başkan Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'den 143 ülkeye ihracat yapıldığını, Almanya, Irak ve ABD'nin ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk üç sırada olduğunu, mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ise ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini açıkladı. Başkan Büyüksimitci; küresel ekonomideki dalgalanmaların ve belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, "Korumacılık adımları, jeopolitik gelişmeler ve artan finansman maliyetleri ihracatçılarımızı zorluyor. Buna rağmen Kayseri sanayisi üretimdeki direncini ve dış ticaretteki kararlılığını sürdürüyor. İhracatta daha yukarılara çıkmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; öngörülebilir ekonomi, erişilebilir finansman ve güçlü ihracat desteklerinin üretim ihracat ve istihdamın devamlılığı için önemli olduğunu belirterek, "Şehrimizin üretim gücüne katkı sunan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emek veren çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Beraber çalışıyoruz, beraber çabalıyoruz. İnşallah hep birlikte daha iyi günlere ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.