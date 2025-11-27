Kayseri İhracatı Ekim Ayında Yüzde 5.9 Arttı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, ekim ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 5,9 oranında artarak 341 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,2 oranında bir artış olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci; Kayseri'nin ilk 10 aylık ihracatın 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar olduğunu, son 12 aylık ihracatın ise 3 milyar 800 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Başkan Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'den 143 ülkeye ihracat yapıldığını, Almanya, Irak ve ABD'nin ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk üç sırada olduğunu, mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ise ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini açıkladı. Başkan Büyüksimitci; küresel ekonomideki dalgalanmaların ve belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, "Korumacılık adımları, jeopolitik gelişmeler ve artan finansman maliyetleri ihracatçılarımızı zorluyor. Buna rağmen Kayseri sanayisi üretimdeki direncini ve dış ticaretteki kararlılığını sürdürüyor. İhracatta daha yukarılara çıkmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; öngörülebilir ekonomi, erişilebilir finansman ve güçlü ihracat desteklerinin üretim ihracat ve istihdamın devamlılığı için önemli olduğunu belirterek, "Şehrimizin üretim gücüne katkı sunan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emek veren çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Beraber çalışıyoruz, beraber çabalıyoruz. İnşallah hep birlikte daha iyi günlere ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ