Başkan Yalçın: 'Elde ettiğimiz ihracat başarısını daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2025 yılı Aralık ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kamuoyu ile paylaşılan 2025 yılı Aralık ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Kayseri olarak, 2025 yılı Aralık ayında 378 milyon 85 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.47, bir önceki aya kıyasla yüzde 20,1 oranında artış gerçekleşmiştir. 12 aylık verilere baktığımızda ise 3 milyar 847 milyon 95 bin dolarla 2025 yılı ihracatımızı kapatmış bulunuyoruz" dedi. Kayseri'nin Aralık ayı ithalat rakamının 142 milyon 846 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Başkan Yalçın; "Kayseri'nin Aralık ayı ithalat rakamı, Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8,3 azalış, bir önceki aya oranla yüzde 13,3 artış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2025 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon dolar olduğunu kaydetti. Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri olarak 2025 yılını 3 milyar 847 milyon 95 bin dolarlık ihracatla yapma başarısını elde ettik. Sanayiciler olarak tüm gücümüzle üretmek, ihracat yapmak ve istihdamın artışına katkı sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kayseri sanayicisi olarak elde ettiğimiz ihracat başarısını 2026 yılında da daha üst seviyelere taşımak için büyük bir çaba ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini görünüme rağmen hükümetimizce verilecek desteklerle sanayicimiz daha güçlü şekilde ekonomiye katkı vermeyi sürdürecektir" diye konuştu.

Başkan Yalçın, tüm ihracatçılara ve sanayicilere ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ