Kayseri'den 155 Ülkeye 322 Milyon Dolar İhracat

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy; "Ağustos ayında 155 ülkeye 322 milyon 107 bin dolar ihracat, 149 milyon 104 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her şartta özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Ağustos ayı ihracat rakamlarına göre 322 milyon 107 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,46 artış bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 149 milyon 104 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,26 artış gerçekleşmiştir. İlk 8 ay toplam ihracatımız 2 milyar 465 milyon 790 bin dolara yükselmiştir. Geçen yılın ilk sekiz ayına oranla yüzde 3,87 oranında artış yaşandı" diye konuştu. Kayseri'den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Romanya, Polonya, Fas, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii gibi sektörlerde artış yaşanırken Deri ve Deri Mamulleri, Makine ve Aksamları, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon, yüksek faiz, krediye ulaşım, yüksek kredi maliyetleri, küresel durgunluk ile finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. İhracatçılarımızın mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade eden Gülsoy; "Yüksek enflasyon, faiz, kredi maliyetleri ve küresel durgunluk iş dünyasını zorlarken, tüm bunlarla birlikte reel olmayan döviz kuru ihracatçılarımız üzerindeki baskıyı artırıyor. Her geçen gün artan maliyetler, yeni vergi düzenlemeleri ve zamlar, ihracatçılarımızın elini zayıflatıyor. İşletmelerimiz, artan maliyet baskısı altında ayakta kalmaya çalışırken fiyat avantajını, dolayısıyla müşterilerini kaybediyor. Tüm dünyadaki talep daralması da maalesef ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Ayrıca enflasyonla mücadele sürecinde iç talebin zayıflaması kaçınılmazken, dış talebi devreye sokacak bir kur politikası ve destek politikasına ihtiyaç var. Çarkların dönmesi, istihdamın sürdürülebilirliği için krediler konusunda üreten kesime yönelik kolaylaştırıcı adımlar devreye alınmalıdır. Kredi maliyetleri ve krediye ulaşım kolaylaştırmalıdır. Sanayi sektöründeki yavaşlamayı canlandıracak tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomide zorlukların aşılması için üreten kesimin elinden geleni yaptığını kaydeden Gülsoy; "Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ