Kayseri'de Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Sektör Buluşmaları çerçevesinde gerçekleşen İl Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Avrupa Yeşil Dönüşüm Mutabakatı ve Sanayide Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Kayseri'de de iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için başlattığı "TSE-Sektör Buluşmaları Toplantısı"nın Kayseri ayağı gerçekleşti. Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sektör temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan ve yapılan çalışmanın şehir ile sektörler için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, "Gerek Ankara bazında gerekse yerelde TSE'mizin yapmış olduğu çalışmaları hepimiz takip ediyoruz, onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin merkezi olarak anıldığını ve standartlarını milattan 4 bin yıl öncesinde koyduğunu anlatarak, "Kayseri bir sanayi, ticaret şehri olarak bilinir. Son süreçte değerli valimizin de tanıtım bağlamında yapmış olduğu desteklerle turizm alanındaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren önemli bir merkez, önemli destinasyon olarak anılmaya başlandı" diye konuştu.

"Kendisinden her yönüyle olumlu yönden söz ettiren belediye olduğumuzu rahatlıkla paylaşabiliriz"

Yerel yönetimler olarak kurum ve kuruluşlara her alanda destek verdiklerini, kuruluşların aynı standartlara uyması yönündeki gerekli çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Erciyes Kayak Merkezi'mizde covid dönemi de dahil olmak üzere dünya standartlarında belgeleri alan, ilklere imza atan kayak merkezi olduğunu vurgulayarak, ulaşım alanında yapmış olduğumuz standartlarla ilgili çalışmalarda da yine kendisinden her yönüyle olumlu yönden söz ettiren belediye olduğumuzu rahatlıkla paylaşabiliriz. KASKİ'mizin yapmış olduğu standartlara uyma yönündeki çalışmaları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni almak suretiyle standartların üzerinde hizmet verdiğini buradan vurgularken, KASKİ'mizin değerli çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Erciyes A.Ş.'miz de TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQNet'i almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk ve tek kayak merkezi unvanını taşıyor. Ulaşım A.Ş.'mizin yapmış olduğu çalışmalarla Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni zamanında ilk alan kuruluşlardan olmak üzere güvenli ulaşım hizmetlerini vermiş, pandemi döneminin en büyük aktörlerinden biri olarak ulaşım şirketimiz gerekli çalışmalar yapmıştır."

Büyükkılıç, yeşil sanayi ile ilgili ihracat ya da bu konuda mutabakat oluşumu yapacak çalışmaları önemsediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kayseri'nin önündeki en önemli konu"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında Kayseri'yi Türkiye'ye katma değer üreten, Türkiye için yoğun çaba sarf eden bir vilayet olarak nitelendirdi. Vali Çiçek, yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Yeşil dönüşümü sağlamak bizim için bir mecburiyettir. Bunu mutlaka yapmak zorundayız. Dolayısıyla bu konu ile ilgili bilgilendirmenin Kayseri için hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün burada hem buna dikkat çekmek hem farkındalık oluşturmak hem de bilgilendirmek için buradayız. Kayseri'nin önündeki en önemli konunun bu olduğu tartışılmaz bir gerçek. En önemli toplantılardan birisi olarak değerlendiriyorum. İnşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin de toplantının Kayseri'de düzenlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek sanayi ve iş dünyası için hayırlı, verimli ve güzel neticeler vermesi temennisinde bulundu. Şahin, Türk Standartları Enstitüsü'nün önemi, çalışmaları ve hedefleri hakkında da bilgiler aktardı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yeşilin bol olduğu temiz bir çevre temennisinde bulunarak, programın hayırlı olmasını temenni etti.

Program sonunda plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ