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Kayseri'de Oto Galericisi: Suriyeliler İkinci Ele Etki Etmiyor

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Kayseri'de oto galericiliği yapan Ahmet Yurtlu, Suriyelilerin yabancıdan yabancıya satış yaptığı için ikinci ele etkisi olmadığını belirtti. Piyasanın durgunlaşmasının sebebinin ise vatandaşın paraya erişimindeki zorluklar olduğunu söyledi.

Kayseri'de oto galericiliği yapan Ahmet Yurtlu, "Suriyeliler yabancıdan yabancıya satış yaptıkları için ikinci ele etkisi olmuyor" dedi.

Vatandaşın paraya erişiminden dolayı piyasanın 2 aydır biraz durgunlaştığını söyleyen Ahmet Yurtlu, "İkinci elde şu anda kredilerin fonlanmasından kaynaklanan bir takım yavaşlama var. Tabi paraya ulaşmak zorlaştığı için, insanlarımız banka kredilerinin de oranları yüksek olduğundan enflasyonla olan mücadelede de bunun etkisi var. Kredi oranlarımız biraz yüksek olduğu için bir tıkanıklık hissediyoruz. Şu anda 2 aydır işlerde bir yavaşlama var. Ancak bunun tabi süreklilik arz edeceğini düşünmüyoruz. Zaman içerisinde biraz daha rahatlayacağına inanıyoruz ama şu gün itibariyle piyasada fonlama sıkıntılarından ve vatandaşın alım gücünün biraz zayıflamasından mütevellit piyasada da biraz zayıflık var" dedi.

"Yabancılar kendi aralarında satış yapıyor"

Suriyelilerin kendi aralarında satış yaptığını ve ikinci ele etkisi olmadığını söyleyen Yurtlu, "Şimdi şöyle bir durum var; malum bu olay Kayserimizde gerçekleşti. Tabi hepimizin de tespit ettiği gibi tescilli bir şekilde provokatif bir olay olduğu ortaya çıktı. Devletimiz tarafından olaylara el atılarak gerekli işlemler yapıldı. Tabi bunun otomotiv sektörüne yansımaları ilk başta bir panik ortamı olarak sezildi ama bizde çok da satış gerçekleşmedi. Kamuoyunda infial oluşturan bir olay olmadı. Bütün Suriyeliler arabasını satıyor gibi bir durum olmadı. Bu genelde kendi aralarında yapılan satışların noterde çıkan sonuçları. Yabancıdan yabancıya yapılan satışların sonuçları. Tabii münferit olarak korkulan şeyler oldu. Bir takım tedirgin olup satmaya yeltenenler oldu ama açıkçası bize öyle bir talep gelmedi. Şu anda da bu konuda çok ciddi bir tedirginlik yok. Sağ olsun valimiz de burada gerekeni yaptı. Önlemleri alındı. Şu anda da yapılması gerekenler yapılıyor. Biz bu konuda refleksi olan bir milletiz. Çok şükür Kayserimizde de çok büyütmeden, infiale kapılmadan ve olayların tadını kaçırmadan gerekli önlemler alındı. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi Kayseri bir huzur şehri olarak yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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