Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
ABD'de hükümetin kapanması son anda önlendi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

Kayseri'de İşçiler 5 Aydır Maaş Alamadıkları İçin Eylem Yaptı

Kayseri'de İşçiler 5 Aydır Maaş Alamadıkları İçin Eylem Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Dedeman Madencilik bünyesindeki işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 işçinin mağdur olduğu belirtildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Dedeman Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Yahyalı Meydanı'nda toplanan bir grup işçi, şirketten alacaklarının ödenmesini talep etti. Şirket yetkilileri ile görüştüklerini belirten işçiler, her hafta cuma günü ödeme yapılacağı sözü verildiğini ama sözün yerine getirilmediğini kaydetti. İşçiler maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yaklaşık 200 işçinin maaş alamadığı için mağdur olduğu belirtilirken, işten çıkarılan işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı iddia edildi. Eylemciler, şirket yetkililerinin sürekli maaş ödemelerinin yapılacağına dair verdikleri sözleri tutmadığını ve kendilerini zor durumda bıraktığını, maaş alamadıkları için kredi kartlarına yüklendiklerini ve ödenemeyen borçlar nedeniyle bankalarla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Paraya para demeyecekler
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

İşten çıkarılacak kişi sayısı öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

Son Dakika Haberleri

Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 23 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Terazi, Balık, Oğlak burcu yorumu! 23 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport Plus CANLI izle! (BARCELONA ATLETİCO MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.