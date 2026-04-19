Haberler

Sanayicinin ihracatını kolaylaştıracak demir yolu lojistik merkezinin yüzde 70'i tamamlandı

Sanayicinin ihracatını kolaylaştıracak demir yolu lojistik merkezinin yüzde 70'i tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve TCDD desteğiyle hayata geçirilen Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi'nin yüzde 70'i tamamlandı. Proje, sanayicilerin ürünlerini limanlara daha ekonomik bir şekilde ulaştıracak.

Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi" çalışmasının yüzde 70'i tamamlandı.

Proje kapsamında hem Kayseri hem de çevre illerdeki sanayicilerin üreteceği ürünlerin taşınacağı merkezde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 170 bin metrekare alanda ve 2,5 kilometrelik uzunluğa sahip demir yoluyla, bölgenin en büyük raylı sistem yük merkezi oluşturulacak.

Merkezle sanayicinin ürünleri Mersin, İskenderun limanlarından deniz ulaşımıyla diğer limanlara taşınacak.

Kayseri-Niğde demir yoluna entegre edilecek merkez sayesinde, deniz yoluyla buluşacak sanayiciler, ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay ve uygun maliyetle ulaştırabilecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Kayseri'nin sanayide önemli kentlerden biri olduğunu söyledi.

Üretilen ürünlerin limanlara ulaştırılmasının maliyetli olduğunu belirten Çiçek, 2025 yılında devletin desteğiyle hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

İncesu OSB ile TCDD'nin desteğiyle çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Çiçek, "Çalışmaların şu an yüzde 70'lik kısmının tamamlandığı tren yolu hattındayız. Düşünebiliyor musunuz, ana tren yolu hattından gelen hat içeriye doğru girecek ve 8 ayrı hattan sanayicilerimiz yüklerini buradan yüklediklerinde Mersin, İskenderun, Samsun, İzmir limanlarına hiç durmadan hareket etmiş olacak. Bu bize inanılmaz konfor sağlayacak hem de yeşil enerji açısından baktığımızda kara yollarında gidecek maliyetimizi ortadan kaldırmış olacak. Sanayicimize de büyük bir kolaylık, zaman tasarrufu ve ekonomik yönden de maliyet kolaylığı sağlayacak." dedi.

"Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor"

Vali Çiçek, sanayicinin ihraç mallarının limanlara daha kolay taşınacağına dikkati çekerek, bu sayede birçok ekstra işten bir seferde kurtulacaklarını söyledi.

Projenin detaylarından bahseden Çiçek, "Gerçekten çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. 20 milyon dolara mal olmuş. Bittiğinde birçok alanda avantaj sağlayacak. Bunun Türkiye'de sadece 4 OSB'de olduğunu da özellikle söylemek isterim. Bütün yatırımcılar için çok büyük bir avantaj. Kayseri'den Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor. Bunun yüzde 50 maliyet düşümüyle taşınacak olması da hem sanayicimiz hem Kayseri'miz hem de milli servetimiz açısından çok büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor