Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı Açıldı

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de açılışı yapılan Anadolu Mobilya Fuarı'nda (ANAMOB) firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan fuarı ziyaret eden ve sektör temsilcileriyle buluşan Elitaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın hem mekan hem de katılımcılar olarak Türkiye geneline hitap ettiği gibi uluslararası özelliğinin bulunduğunu da söyledi.

Kayseri'nin 1990'ların başından itibaren Türkiye'de mobilyacılığın çığır açmasında önemli rol oynadığını belirten Elitaş, "Eskiden mobilya belirli illerle anılırdı. 1990'lı yılların başından itibaren Kayseri hem üretimiyle hem pazarlamasıyla, satış yönünden yeni bir sistem ortaya koyarak mobilyacılığa olağanüstü bir ivme kazandırdı." dedi.

"Türkiye fuarlar ülkesi haline geldi"

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi fuarcılıkta da önemli aşamalar kaydettiğini ve adından söz ettirdiğini dile getiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Bizim firmamız Kayseri OSB'nin kuruluşunda ilk 5 firmadan biriydi, 1992'de mobilya imalatına kısmen başlamıştım. Fuarı gezdim gördüm ki şu an Kayseri yan sanayi konusunda bayağı ileri gitmiş. Emeği geçen sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Eskiden kanepenin ayağını, kumaşını bulmak zordu. Komşumuzun döşediği kumaşı hangi ülkeden ithal ettiğini bulabilmek çok zordu. Ama şu an Kayseri yan sanayide olağanüstü bir duruma gelmiş. İçerisinde bulunduğumuz fuar alanı 20 bin metrekare, gerçekten güzel bir alan olmuş. İkinci bir alan için de arkadaşlarımızdan değerlendirme olursa, konuşur yanına ilave kısımlar gerçekleştirilir. Artık Türkiye fuarlar ülkesi haline geldi. Eskiden Almanya, İtalya gibi ülkelerde fuarlar varken, onları hayranlıkla izlerdik, reyonları 2 günde 3 günde yapıyorlardı. Burada görüyoruz ki İstanbul, Ankara, Kayseri fuarcılıkta çok önemli gelişme ortaya çıkardı. Malı pazarlamak için, bunları sergileyebilmek için fuarlar çok önemli. Fuara katılınca her tarafa ulaşma imkanı oluyor."

Elitaş'a ziyaretinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve sektör temsilcileri eşlik etti.