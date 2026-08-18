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Saruhanlı'da Bal Hasadına Kaymakam Katıldı

Saruhanlı'da Bal Hasadına Kaymakam Katıldı
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Kaymakam Fatih Özcan, Halitpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen bal hasadına katıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Kaymakam Fatih Özcan, Halitpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bal hasadına katıldı. Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel'in de yer aldığı hasatta Özcan, kovandan bal sağımı ve süzme işlemini gerçekleştirirken, Tunçel'den ilçedeki arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Kaymakam Fatih Özcan, Halitpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bal hasadına katılarak arıcıların çalışmalarını yerinde inceledi. Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel'in de eşlik ettiği ziyarette Özcan, kovandan bal hasadı yaparak balın süzme işlemini gerçekleştirdi.

Hasat sırasında Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, Kaymakam Özcan'a ilçedeki arıcılık faaliyetleri, üretim çalışmaları ve arıcılığın bölgedeki tarımsal üretime katkısı hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Özcan bal hasadına katıldı

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bal hasadında arıların yalnızca bal üretimindeki değil, tarımsal üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan polinasyondaki rolüne de dikkat çekildi.

Kaymakam Fatih Özcan, arıcılarla birlikte kovandan balı hasat ederken, ardından süzme işlemini de gerçekleştirdi. Arıcılık faaliyetleri hakkında üreticilerden bilgi alan Özcan, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

"Arıcılık tarımsal üretim açısından da önemli"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, Kaymakam Özcan'a Saruhanlı'da yürütülen arıcılık faaliyetleri hakkında bilgiler aktarırken, arıların polinasyon yoluyla tarımsal üretime sağladığı katkıya da dikkat çekildi.

Ziyarette arıcılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve arı ürünlerinin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Arı ürünlerinde inovasyon çalışmaları incelendi

Bal hasadının ardından Kaymakam Özcan, Pagmat Üzüm İşletmesini ziyaret etti. İşletme bünyesinde faaliyet gösteren Afibee firmasında da incelemelerde bulunan Özcan'a, şirketin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette arı ürünlerinin inovasyonu ve farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yerinde incelendi. Arı ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, üretim ve inovasyon alanındaki faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Özcan'ın ziyaretinde Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel de hazır bulunarak ilçedeki tarımsal ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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