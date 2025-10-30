Haberler

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede İşveren ve Çalışanların Ortak Sorumluluğu

Güncelleme:
Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eray Buz, kayıt dışı istihdamın hem çalışanların haklarına hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, vatandaşları sosyal güvenlik haklarını koruma konusunda bilinçli olmaya davet etti.

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eray Buz, kayıt dışı istihdamla mücadelenin hem çalışanların hem de işverenlerin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşları sosyal güvenlik haklarını koruma konusunda bilinçli davranmaya davet etti.

Buz, çalışanların sigortalı olarak bildirilip bildirilmediklerini ya da hangi kazanç seviyesinden bildirildiklerini kolaylıkla öğrenebileceklerini ifade ederek, "Çalışanlar, e-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapabilirler. Ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren 'ALO 170' Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezini arayabilir ya da il ve ilçe Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurarak gerekli bilgileri edinebilirler" dedi.

Kayıt dışı çalışmanın hem işçiye hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Buz, sigortasız çalıştırılan veya eksik ücret bildirimi yapıldığını düşünen çalışanların ihbar ve şikayetlerini ALO 170 hattına, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da CİMER üzerinden iletebileceklerini hatırlattı.

Yabancı işçi çalıştırmada dikkat edilmesi gerekenler

Buz, yabancı uyruklu işçilerin çalıştırılmasında da yasal prosedürlere uyulması gerektiğini belirterek, "İşverenler çalıştıracakları yabancı uyruklu kişiler için önceden çalışma izni almak zorundadır. Ayrıca bilanço esasına tabi işyerlerinde, her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşı istihdam edilmelidir. Çalışma izni bulunmadan yabancı işçi çalıştıran işverenlere 2025 yılı için her bir yabancı uyruklu çalışan başına 81 bin 683 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Niğde SGK İl Müdürü Eray Buz, kayıt dışı istihdamın önlenmesiyle hem çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunacağını hem de haksız rekabetin önüne geçileceğini sözlerine ekledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
