AKTOB'UN geleneksel olarak sürdürdüğü yemekli buluşmaların Ağustos ayı toplantısı Kemer'de gerçekleşti. 12 ay sürdürülebilir turizm ele alındığı toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Türkiye en iyi medikal turizm destinasyonları arasında gösteriliyor" dedi.

Açılış konuşması ve turizm gündeminde yer alan konuları içeren sunum gerçekleştiren Turizmci Kaan Kavaloğlu, 12 ay turizm hareketlerinin sürdürülebilirliği için turizm çeşitliliğinin kış dönemlerine endeksli artırılmasının öneminde değindi. Kavaloğlu, "Dünyada eğlence, deniz kum, güneş temalı turizm çeşidi ağırlıklı olarak dünya genelinde yüzde 55 oranında tercih ediliyor. Resort destinasyonlarının, özellikle Antalya diğer tercih edilen sağlık, iş, spor, şehir turizmi gibi ürün çeşitliliği ile bu potansiyele sahip bir destinasyondur. Şehrin tüm dinamiklerinin, kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin kış dönemi hareketliliği için iş birliği ve güç birliği yapması şarttır. Mevsimsellik tüm dünyada özellikle kıyı şeridinde yer alan Akdeniz çanağında yer alan destinasyonların genel sorunu. Yüksek sezonda; aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, yoğun sezonlarda yetersiz kalan altyapı, hizmet ve iş imkanlarının yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Antalya kış döneminde turizm hareketlerinin canlandırılması için; turizmi destekleyen yan ürünlerin cazibe merkezlerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi. Akvaryum, su parkı, sanat galerileri, sergileri, uluslararası konserler, uluslararası spor karşılaşmaları, festivallerin artırılması. Antalya'nın doğal alanları ve gençlik kampları gibi, doğa sporlarının canlandırılması, teşvik edilmesi. Her yıl kaya tırmanışı ve mağaracılık için gelen binlerce doğa sporcusu var, bu alanların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi. Kış uçuşlarının desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

"Antalya 4 mevsimi de turizm hareketlerine uygun potansiyele sahip"

Başkan Kavaloğlu Antalya'nın dünya standartlarının üzerinde turizm yatırımlarına sahip olduğunu belirterek, "Antalya, kentsel altyapısı da her geçen yıl iyileşmekte, turistik ürün gamını genişletmektedir. Şehir otellerimiz, fuar merkezlerimiz, sağlık ve spor tesislerimizle ürün arzımız dünya standartlarının üst seviyesinde yer almaktadır. Antalya, sağlık alanında yapılan yatırımlarla da dikkati çekiyor. Kentte 2 üniversite, 18 kamu hastanesi ve 28 özel hastane ile çok sayıda klinikte tedavi imkanı sağlanıyor. Estetikten organ ve kök hücre nakillerine, kanser tedavilerinden göz, diş, kanser tedavisine her türlü sağlık hizmetinin verildiği ilde, yılın her ayı gelebilen turistler tedavi olup ülkelerine dönüyor. Kışın futbol takımlarının kamp yaptığı kent, dalış, tırmanma, yürüyüş ve golf sporu imkanlarıyla da öne çıkıyor. Yurt dışından her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan ilde 16 golf sahası bulunuyor" diye konuştu.

"Türkiye en iyi medikal turizm destinasyonları arasında gösteriliyor"

Sağlık turizm potansiyelinin dünyada da çok büyük pazar hacmine ulaştığını belirten Başkan Kavaloğlu, "Antalya'nın kış aylarına yönelik hareketliliğin canlandırılması gerekiyor, sağlık turizmine hizmet veren paydaşlarımızın kış dönemine odaklanmaları destinasyon için fayda sağlayacaktır. Medikal turizm 2020 yılında 54,4 milyar ABD doları değerindeydi, 2023 yılında 129 milyar dolara ve 2027 yılına kadar 200 milyar ABD dolarının üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor. En iyi medikal destinasyonları arasında; Kanada, Malezya, Singapur, Tayland, Hindistan, Türkiye, Çekoslovakya, Birleşik Arap Emirlikleri, Panama, Meksika ve Brezilya gösterilmektedir. Türkiye'nin sağlık turizminde 2023 yılı hedefi 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmaktır. Ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesinde, yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Dünyanın en çok noktasına (120 ülke, 299 şehir ve 302 havalimanı) uçan milli havayolu markası Türk Hava Yolları ile ulaşım kolaylığı sayesinde Türkiye, sağlık turizmi için ideal bir bölge olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Dünyada otel doluluklarının henüz 2019 seviyelerine ulaşmadığına işaret eden Kavaloğlu, "Dünya genelinde otel ve tatil köyü sektörünün pazar büyüklüğü 2019 yılında 1,52 trilyon ABD doları ile zirveye ulaştı. Korona virüs (COVID-19) pandemisinin bir sonucu olarak, pazar büyüklüğü 2020 ve 2021 yıllarında bir trilyonun altına düştü. 2023 yılında pazar büyüklüğünün 1,21 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleneksel buluşmada yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğim günden itibaren çalışmalarımızı Antalya'nın iki önemli sektörü tarıma ve turizmin gelişmesine odaklı sürdürmekteyiz. Turizm tanıtımına katkı sağlamak adına Antalya Turizm Birliği'ni kurduk. Turizme ve tarıma yerelden ulusala kalkınma modeliyle üreticilerimize destek veriyoruz. Diğer taraftan çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm adına denizimizi temiz tutmak için elektronik denetim merkezimizi kurarak termal kameralar aracılığı ile denize atık bırakılmasını engelledik. Aynı zamanda arıtmaları da çoğaltarak denizimizi temiz tutuyoruz. Antalyamızın da kültür, sanat ve gastronomi alanında geliştirilmesi yönünde çalışmalarımıza GastroFest Festivali'ni de gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında farklı alanlarda etkinlikler ve festivallerin sayısını çoğaltıyoruz" dedi.

AKTOB yemeğine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Bşk. Hakan Tütüncü, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, ATSO Başkanı Ali Bahar, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Önceki Dönem Başkanları Osman Ayık ve Yusuf Hacısüleyman, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya katıldı. - ANTALYA