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Kavak'ta kaz üretimi artırılacak

Kavak'ta kaz üretimi artırılacak

Ekonomi Haberleri

Samsun'un Kavak ilçesinde üreticilere kaz palazı dağıtıldı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Kavaklı üreticilere kaz palazı dağıtımı yapıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde üreticilere kaz palazı dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yöresel Tat Tirit için Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Kavaklı üreticilere kaz palazı dağıtımı yapıldı. Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda ilçede toplam 8 üreticiye 400 adet kaz palazı teslim edildi. Kavak'ın yanı sıra Havza ve Ladik ilçeleri de dahil olmak üzere toplamda 1500 adet mast ırkı kaz palazı dağıtımının yapılacağı öğrenildi. Programda Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz da hazır bulundu. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğu Karadeniz Projesi Hisarcık Samsun Ekonomi Haberler

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