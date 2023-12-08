Kavak, Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi haline geliyor

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçesinin coğrafi bakımdan ve yatırımcılara sunduğu fırsatlarla bölgesinde bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak OSB ve ilçe genelinde üretim yapan sanayici ve iş adamları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Kaymakam Erdem Karanfil'in de katılımıyla Güven Park Tesislerinde sanayicilerle bir araya gelen Sarıcaoğlu, sanayi yatırımlarının bir bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli etken olduğunu belirtti. Sanayi sektörünün ilçe gelişiminde büyük paya sahip olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, "Belediye olarak ilçemizde yatırım yapan firmalarımızın daima yanlarındayız. Bizler üreten, istihdam sağlayan, gelecek nesillere ışık olan sanayicilerimize her zaman destek vermeye hazırız ve veriyoruz da. Bugün ilçemizde işsizlik sorunu yaşamıyorsak ve sıfır düzeyine kadar getirebildiysek bu siz sanayicilerimizin sayesinde oldu" dedi.

İlçesinin her geçen gün gelişen ve büyüyen sanayisiyle Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Kavak ilçemizde sanayi yatırımları her geçen gün artıyor. Bugün tam doluluk oranına ulaştığımız OSB'mizde gelen yatırım taleplerine yanıt verebilmek amacıyla 4. etap çalışmalara başlamak için harekete geçtik. Kavak artık sanayi alanları ve özel sektör yatırımları noktasında çok iyi durumda. Mevcut OSB'mizi sürekli genişletiyor, altyapılarını da yenileyip güçlendiriyoruz. Üreten, ekonomiye katkı sunan, gelişen, dönüşen, büyüyen Kavak için ilçenin dört bir tarafında çalışmalarımız sürüyor. İlçemiz turizm açısından da son derece zengin. Turizm potansiyelimizi daha da artırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Toplantıda söz alan sanayicilerde Kavak'ta olmaktan ve yatırım yapmaktan memnun olduklarını belirterek "Samsun- Ankara karayolu üzerinde bulunan ilçe ulaşım noktasında bizler için önemli fırsat sağlıyor. Ayrıca bölgenin teşvik kapsamında olması yatırımcıları çeken ayrı bir nokta. Sanayiciler olarak tek talebimiz fabrikalarımızda çalıştıracak kalifiye eleman sıkıntısı. Bunun için destek bekliyoruz." - SAMSUN