Katar'daki Ras Laffan LNG tesisine düzenlenen saldırı küresel arzı riske atıyor

Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan'ın İran tarafından hedef alınmasının küresel LNG görünümünü kökten değiştirebileceği belirtiliyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamaya göre, Katar'daki Ras Laffan tesisinin hedef alınması sonucu küresel doğal gaz arzı tehlikeye girecek, fiyatlar yükselecek ve bu durum kapasite artışının 2028'e kadar gecikmesine sebep olacak.

Katar'daki Ras Laffan Endüstri Şehri'ne düzenlenen füze saldırıları yangınlar da dahil olmak üzere ciddi hasara yol açtı.

Bu durum, küresel gaz piyasasının görünümünü temelden değiştirecek etkiye sahipken, başlangıçta hesaplanan iki aylık doğal gaz arz kesinti süresinin artması bekleniyor.

Saldırılar sonucu mücbir sebep ilan edildi

Çeşitli saldırılar sonucu Katar'ın LNG üretimi 2 Mart'tan beri durdurulmuş durumda ve 4 Mart'ta mücbir sebep ilan edilmişti. Bu durum küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 19'unu devre dışı bıraktı.

18 Mart'taki saldırı Pearl GTL tesisine zarar verirken, ardından gelen saldırı birkaç LNG tesisinde ek hasara neden oldu.

Öte yandan, yapımı devam eden North Field East genişleme projesinin Kasım 2026'da devreye girerek yıllık 32 milyon ton ek kapasite sağlaması planlanıyordu. Ancak mevcut saldırılar nedeniyle bu projenin gecikeceği ve 2027-2028 dönemindeki arz büyümesi beklentilerini yeniden şekillendireceği öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie LNG Strateji ve Pazar Geliştirme Başkanı Kristy Kramer, durumu ilk etapta kısa süreli bir kesinti olarak algıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kontrollü bir yeniden başlatmayla LNG arzının 2026 ortasında çatışma öncesi seviyelere dönmesi bekleniyordu. Ancak bu senaryo artık giderek daha az olası görünüyor. Daha uzun sürecek bir kesinti küresel arzı daha da sıkılaştıracak ve fiyatların daha uzun süre yüksek kalmasına neden olacaktır. Katar'ın LNG üretiminin tam kapasiteye ulaşmasının 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin ediyorduk. Ancak hasarın boyutu ve gerekli onarımlar nedeniyle bu sürenin uzaması bekleniyor."