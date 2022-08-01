Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağını çöpe attılar - Haberler

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Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağını çöpe attılar

Kastamonu'da yaklaşık 600 kilogram Taşköprü sarımsağını çöp konteynırına attılar. Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, konteynırı boşalttı. Sarımsakların kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

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Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. "Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor. İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

YAKLAŞIK 600 KİLO SARIMSAK ÇÖPE GİTTİ

Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu'da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çöp konteynırına hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir süre sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çöp konteynırı boşaltıldı.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Ekonomi

Avrupa Birliği Kastamonu Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Geçen sene Taşköprü den geçerken kilosu 35 TL'den sarımsak aldım diye sevinirken aynı sarımsağın İstanbul'da 25 TL'ye satıldığını gören ben'in haleti ruhiyesini varın siz anlayın.

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Özgür Sevindik:

Piyasadan cekip fiyatını şişirecekler okadar kamera var bulun aracı men edin trafikten atan kisiyede yuklu bir ceza bak nasil yola geliyorlar

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