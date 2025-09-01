Kaspi'nin 2025'te Türkiye'ye yapacağı yatırım 1,5 milyar dolara ulaşacak

Türkiye'nin teknolojik liderlik vizyonu, Hepsiburada'nın ticari tecrübesi ve Kaspi'nin veri, dijital ürün ve fintek uzmanlığı arasında çok güçlü bir uyum olduğunun altını çizen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, " Türkiye'de banka satın alımının tamamlanması ve fintek yatırımlarıyla birlikte Kaspi'nin sadece 2025'te Türkiye'ye yapacağı yatırım 1,5 milyar dolara ulaşacak" dedi.

Hepsiburada'nın yüzde 65,4 oranındaki hissesi, 2025 yılının ilk aylarında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Kazakistan merkezli Kaspi tarafından satın alındı. 1,1 milyar doların üzerinde gerçekleşen satın alma bedeli, Türk iş dünyasında son yılların en büyük işlemi oldu. Hepsiburada, Kaspi çatısı altında ürün ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımaya, inovatif dijital ürün ve hizmetlerle paydaşlarının hayatlarını iyileştirmeye, KOBİ ve perakendecileri global rekabete karşı güçlendirerek işlerini büyütmeye odaklanmış durumda.

"Bölgesel şampiyonlar ülkelerinin dijital geleceklerini şekillendiriyor"

Avrupa Erkek Basketbol Şampiyonası 2025 organizasyonu kapsamında, ev sahibi Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen basın buluşmasında Kaspi'nin Türkiye'ye bakışı ve Hepsiburada'nın gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, yeni küresel düzende e-ticaretin ülkelerin ekonomik gücünün çok önemli bir unsuru olduğunun altını çizerken, e-ticaretin tüm dünyada önümüzdeki 15 yılın en önemli rekabet ve değer oluşturma alanı olacağını ifade etti.

Bugün küresel düzeyde e-ticaretin üç kutuplu hale geldiğini ifade eden Cem Tanır, "Günümüzde e-ticaret platformlarının küresel rekabetinde 3 eksen ve 3 yapay zeka ekosistemi öne çıkıyor. ABD, Çin ve 'bölgesel şampiyonlar' arasındaki rekabet sadece şirketlerin değil, ülkelerin gelecekteki ekonomik güçlerini de belirleyecek. Orta Asya'da Kaspi, Güney Amerika'da Mercado Libre, Kore'de Coupang, Polonya'da Allegro, Kuzey Afrika'da Jumia gibi platformlar bölgesel şampiyonlara liderlik ediyor. Türkiye'nin yerel-bölgesel şampiyonu ise 25 yıldır Hepsiburada. Dolayısıyla Kaspi ve Hepsiburada geçmişte de aynı eksende, benzer vizyona sahipti. 'E-ticarette dünya ikiden büyüktür ve öyle de olmalıdır. Ülkelerin, bölgelerin dijital geleceğini sadece Silikon Vadisi ya da Shenzhen belirleyemez. Ülkeler ABD ya da Çin'in global vizyonlarından bağımsız şekilde kendi dijital geleceklerini şekillendirebilir. Bu yüzden Kaspi'nin Hepsiburada satın alması çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin bölgemizdeki ekonomik ve teknolojik liderlik vizyonuyla, Hepsiburada'nın dijital yetkinlikleri ve Kaspi'nin veri, dijital ürün ve fintek uzmanlığı arasında çok güçlü bir uyum var."

"Kaspi'nin bir yılda Türkiye'ye yapacağı yatırım 1,5 milyar doları bulacak"

Kaspi'nin dünyada büyük ilgi gören, yenilikçi ve benzersiz bir iş modeli bulunduğunu sözlerine ekleyen Cem Tanır, "Bu iş modeli hakkında Harvard son 5-6 yılda iki farklı vaka çalışması yayımladı. Bu çalışmalar bugün hala Harvard'daki MBA müfredatında öğrencilere okutuluyor. Bugün sürekli olarak dijitalden ve onun dönüştürücü gücünden bahsediyoruz ama Kaspi bu dönüşümü iş sonuçlarına bu kadar net şekilde yansıtan dünyadaki sayılı şirketlerden biri. Türkiye'deki banka satın alımının tamamlanması ve fintek yatırımlarıyla birlikte, Kaspi'nin sadece 2025'te Türkiye'ye yapacağı yatırım 1,5 milyar dolara ulaşacak. Bu 2025'te ve son yıllarda yurtdışından Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım. Bunu ülkemiz için de çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu vizyon ve yatırımlarla Türkiye'nin bölgesel bir dijital güç merkezi olması için çalışıyoruz" dedi.

"5-10 yıllık dönemde, tüm odağımız Türkiye'de olacak"

Hepsiburada'nın davetlisi olarak Riga'ya Türk Milli Takımı'nı desteklemek için gelen Kaspi Yatırımcı İlişkileri Yönetici Direktörü David Ferguson ise, Türkiye'nin Kaspi için çok önemli olduğunu belirtirken, "Türkiye 85 milyon nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu, köklü ticari mirasıyla olağanüstü bir pazar. Kaspi'nin Kazakistan'da kendini kanıtlamış, dünyaya örnek olmuş bir iş modeli var. Ama amacımız bu yaklaşımı 'kopyala-yapıştır' şeklinde Türkiye'ye taşımak değil; başarısı kanıtlanmış pazar yeri, fintek ve ödeme inovasyonlarımızı Türkiye'nin kendine özgü koşullarına uyarlamak. Türkiye'de ilk önceliğimiz ise hem müşterilerin hem de satıcıların mevcut hizmetlerden gerçekten mutlu olmasını sağlamak. Onlara en iyi deneyimi yaşatmak. Bu yüzden 2025, bizim için 'önce nitelik, sonra nicelik' yılı. Yani çok sayıda çözümü bir anda pazara sunmayacağız. Var olan çözümlerimizi ilk etapta çok daha iyi seviyeye taşıyacağız. Türkiye gerçekten çok büyük ve çok potansiyelli bir pazar. O yüzden gelecek 5-10 yıllık dönemde, tüm odağımız Türkiye'de olacak. Kaspi olarak buraya kısa vadeli kazançlar için değil, tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak için geldik" şeklinde konuştu.

Temu modelinin görünmeyen maliyeti ülke ekonomisine zarar veriyor

Temu ve benzeri yurtdışında yerleşik pazaryerleriyle ilgili sorulan soru üzerine bunun tek bir şirket ya da bir marka olarak değil bir iş modeli olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Cem Tanır, "Yalnızca agresif fiyatlandırmaya dayanan ve temel sıhhi, yasal ya da etik standartları es geçen iş modelleri kısa vadede cazip görünebilir ama uzun vadede hem tüketicilere ve satıcılara hem de ülke ekonomisine zarar verir. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil, bu küresel bir mesele. Dünyanın dört bir yanında hükümetler, kontrolsüz yabancı e-ticaret modellerine karşı çözümler arıyor. Her zaman altını çiziyoruz; rekabet ve iş modelleri adil, yasal ve tüm paydaşlar için değer odaklı olmalı" dedi.

Kaspi ile birlikte Kazakistan'da ödemelerin yüzde 85'i dijitale taşındı

Yapılan açıklamaya göre, Kaspi kendi misyonunu, 'insanların hayatını yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek iyileştirmek' olarak tanımlıyor. 2007'de yerel bir banka olarak başlayan şirket, bugün Kazakistan'ın en çok kullanılan dijital platformu haline gelmiş durumda. Bugün Kazakistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ine hizmet veren şirket, aynı zamanda Hepsiburada gibi Nasdaq'ta işlem görüyor. Kaspi'nin piyasa değeri yaklaşık 17,6 milyar dolar seviyesinde. Geçtiğimiz yılı yaklaşık 5 milyar dolar gelir ve 2 milyar dolar net kar ile tamamlayan şirket, küresel ölçekte örnek gösterilen iş modeliyle birlikte kendi alanında dünyada en yüksek karlılığa sahip şirketlerden biri. Şirket tarafından geliştirilen 'süper uygulama' (Super App) yüzde 70'lik uygulama kullanım oranıyla, dünyadaki en yüksek etkileşimlerden birine sahip. Kazakistan'da kullanıcılar, şirket üzerinden aylık ortalama 73 işlem gerçekleştiriyor. Şirketten önce Kazakistan'da ödemelerin yüzde 85'i nakit ile yapılırken bugün ödemelerin yüzde 85'i dijitale taşınmış durumda.

"Perakendecilere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlayan çözümler geliştiriyoruz"

KOBİ'ler, perakende ekosistemi ve yerel ekonomiyi desteklemenin kendileri için her zaman çok büyük bir önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Cem Tanır, "Hepsiburada olarak en büyük önceliklerimizden biri iş ortaklarımızın ve tüketicilerin hayatını yenilikçi dijital ürün ve hizmetlerle daha iyi hale getirmek. Bu kapsamda, perakendecilerin ve KOBİ'lerin büyümesini, küresel oyuncularla başarılı ve sürdürülebilir şekilde rekabet etmesini sağlayacak araçlar geliştiriyoruz. Bugün çok sayıda perakendeci Hepsiburada üzerinden aktif olarak ticaret yapıyor ve küresel düzeyde satış yapan rakipleriyle doğrudan rekabet ediyor. Bu alanda Kaspi ve Hepsiburada'nın vizyonları da çok güçlü bir şekilde örtüşüyor. Bu da yerel üreticilerimizin ve satıcılarımızın küresel ölçekte gelişmesine, ölçeklenmesine, bu dijital ekonomide rekabet gücü kazanmasına olanak sağlıyor" dedi.

"Tüketiciler, pazartesi stresini 'uygun alışveriş'le atıyor"

Bugün e-ticaretin toplam alışveriş içerisindeki payının yüzde 20'ye yaklaştığını ifade eden Cem Tanır, genel ekonomik görünümün ve tüketici davranışlarının Hepsiburada'nın farklı kategorilerine da yansıdığını belirtti. Yaz aylarındaki aşırı sıcak havayla birlikte klima satışlarında ciddi yükselişlere tanıklık ettiklerini söyleyen Cem Tanır, "Geçen yıl satışlarımız bir önceki seneye göre 4 kat artmıştı. Bu yıl da geçtiğimiz yıla göre bu kategorimizi yüzde 100 büyüttük. Yani iki yılda 8 kata artan bir artış var. Hepsiburada bünyesinde en yoğun trafiği Pazartesi günleri görüyoruz. 20.00 - 23.00, saatlik dilimde en yoğun olduğumuz aralık. Diğer bir ifadeyle, tüketicilerin pazartesi stresini biraz 'uygun alışveriş'le attığını görüyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Okula Dönüş kampanyasını da başlattıklarını hatırlatan Cem Tanır, "Her okul öncesi dönemde olduğu gibi bu yıl da tüm ekiplerimizle birlikte öğrencilerimize, velilerimize en uygun, en kaliteli çözüm ve ürünleri sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL