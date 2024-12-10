Otomotiv satışlarının görece düşük seyrettiği kasım ayı için ikinci el verileri ortaya çıktı

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında kasımda Volkswagen en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gözlemlenirken, ekim ayına göre yüzde 12 azalış kaydedildi.

Kasımda yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.

VOLKSWAGEN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İkinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka (binek ve hafif ticari) 22 bin 239 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç yılın diğer aylarında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Bu markayı 21 bin 242 ile Fiat, 20 bin 659 satışla Renault takip etti.

Satış sayısında Ford 15 bin 825 ile dördüncü, BMW 10 bin 439 ile beşinci oldu. Mercedes-Benz 9 bin 909, Opel 9 bin 476, Peugeot 9 bin 198, Hyundai 7 bin 507 ve Toyota 6 bin 363 satışla ilk 10'da yer aldı. Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 176 bin 921 aracın yüzde 75'i, söz konusu 10 markadan oluştu.

BİNEKTE EGEA TERCİH EDİLDİ

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 143 bin 459 satış gerçekleşti. Fiat Egea, kasımda 8 bin 304 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 485 ile Passat, 6 bin 255 ile Megane, 6 bin 251 ile Clio, 4 bin 370 ile Corolla, 4 bin 4 ile Focus, 3 bin 667 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 510, BMW 5 Serisi 3 bin 491 ve Mercedes C-Class 2 bin 860 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı. Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

HAFİF TİCARİDE DOBLO ÖNE ÇIKIYOR

Çevrim içi pazarda geçen ay 33 bin 462 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Doblo kasımda 4 bin 231 ile en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Ford Tourneo Courier 3 bin 734 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 712 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 202 ile VW Transporter, 1890 ile Ford Tourneo Connect, 1822 ile VW Caddy, 1528 ile Ford Transit, 1507 ile Renault Kangoo, 1385 ile Citroen Berlingo ve 1310 ile Peugeot Partner izledi. En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayımlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.