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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon oranlarında düşüş sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE kasım ayında yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda ise yüzde 47,09 oldu.

Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 48,58'e gerileyen enflasyon, kasım ayında yıllık yüzde 47,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

AYLIK ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP GIDA

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

MERKEZ BANKASI: ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kasım ayında da enflasyon üzerinde gıda etkisinin öne çıkacağını bildirdi. TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu toplantı tutanaklarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine indi. Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8'e geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi de 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine düştü.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çok merak ediyorum da bu rakamları verirken hiç yüzleri kızarmıyor mu? Bence ar perdeleri yırtıldığı için utanma duyguları körelmiş. Çarşı pazar, değil ay ay; gün be gün fiyat güncelliyor. Hala aylık enflasyon %2.24 geliyor. İnanılır gibi değil. Hakkımı helal etmiyorum. Aslında hakka hukuka inandığınız yok da. Ama yine de içimde kalmasın.

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Haber YorumlarıKenan Yılmış:

gerçek enflasyon rakamlarını aciklasaniz ne olur yani

Yorum Beğen233
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıFaruk Meltem:

Geçin dalganızı emekli ve çalışanın alacağı parayı eritmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Rakamlarla oynayana hakkımız haram olsun

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yalan oranlar bu halk biliyor her şeyi merak etmeyin

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Haber YorumlarıSMMM:

ANAYASA MAHKEMESİ TUİK E ENFLASYON HESAPLAMALARINI ŞEFFAF ŞEKİLDE AÇIKLA DİYOR AMA TUİK AÇIKLAYAMIYOR ANAYASAYA KARŞI GELİYOR.E HANİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI ?

Yorum Beğen150
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Almanya bizi kıskanıyor mu peki:)

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Haber YorumlarıSMMM:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %4.06 arttı.E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %86.76 olarak gerçekleşti.TUİK rakamlarına itibar edilmez.

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Haber YorumlarıHalil null:

Yalan yalan yalan - 500 olacaktı herşey ucuzladı yaaa. Biz insanlık ve şerefin bittiği noktada nefes almaya çalışıyoruz. Bu yalanlara ancak sizden olanlar inanır.

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

yalan bari söylemeyin allah a nasıl hesap vereceksiniz yazıklar olsun

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Haber YorumlarıMengele:

Alacaginiz ürün pahallaninca enflasyon düsüyormu ben bunu anladim cünki hic ucuzlayan bir ürün yok dün ev sahibi zam yapti kiram 25 bin liea oldu 20 bin kazaniyorum,ikinci is buldum günde 16 saat calisiyorum 2 saat yolda geciyor 6 saat uyuyorum

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme0
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