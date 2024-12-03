Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 48,58'e gerileyen enflasyon, kasım ayında yıllık yüzde 47,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

AYLIK ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP GIDA

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

MERKEZ BANKASI: ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kasım ayında da enflasyon üzerinde gıda etkisinin öne çıkacağını bildirdi. TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu toplantı tutanaklarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine indi. Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8'e geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi de 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine düştü.