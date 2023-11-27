KASİAD'ın 14. Olağan Genel Kurulunda Yeni Başkan Seçildi

Kahramanmaraş'ta işadamı Sıddık Ciğer, Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) 14. Olağan Genel Kurul toplantısında derneğin yeni başkanı oldu.

Kurulların seçiminden sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, "KASİAD, gücünü yalnızca üyelerinden alan bir kuruluş. Bu gücü üyelerimizin derneğe, onun misyonuna yürekten inanç duymalarına, fikirlerini, zamanlarını, kaynaklarını, bu inanç doğrultusunda derneğe tahsis etmelerine, dernek yönetimlerini güven ve inançla desteklemelerine borçludur. Bu nedenle burada bulunan ve bulunmayan tüm üyelerimize bütün kalbimle teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni seçilen yönetim kurulu adına konuşan Sıddık Ciğer ise "Sözlerime başlamadan önce yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu depremde birçok sanayicimiz etkilendi. Ağır ve orta hasar olmak üzere yaşanan depremlerin ardından, kentimiz ve sanayiciler olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sanayicilerimizin özverili çalışmaları ile depremde zarar gören işletmelerimiz kendi çabaları ile birer birer ayağa kalkmaktadır. Bazı sanayicilerimiz devreye almak üzere, bir kısmada ruhsat ve prosedürler ile uğraşmaktadır. Sanayicilerimizin daha çabuk toparlanması ve şehrin kalkınması için krediye ulaşma kolaylığı ve pozitif ayrımcılığın yapılması gerekmektedir. Her zaman sanayici ve iş insanlarının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Kuruluşundan itibaren 5 dönem yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Kurucu üyemiz başta olmak üzere Ahmet Duran Balsuyu, Mehmet Hanefi Öksüz, Abdulkadir Kurtul, Ahmet Kamil Şirikçi ve son olarak Ali Emiroğlu ile birlikte aktif olarak tecrübelerinden yararlandım. Son yönetim kurulunda zor bir dönem geçirdim. Tüm başkanlarımıza teşekkürü bir borç bilmekteyim. Emek ve katkıları üzerimde çoktur. Genç KASİAD, geçmiş dönemdeki yaptığı etkinliklerle KASİAD'ımızı bir üst noktaya taşımıştır. Bundan sonraki süreçte daha iyi işlere imza atacağımıza inancım tamdır. Mikail Başkanımdan alacağım bayrağı yönetimimi ve Genç KASİAD ile çok daha ileriye taşıyacağım. Doğduğum topraklara Kahramanmaraş'a borcumu en güzel şekilde ödeyeceğim.

Arif Nihat Asya'nı da dediği gibi, "Maraş Türkiye'nin kalem kaşıdır. Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır. Maraş tarihleri inşa ettiren, Koca Sinan'ın usta başıdır" ifadelerini kullandı.

Dilek ve temenniler bölümünde 13.Dönem Genç KASİAD Kurulu başkanı İsmail Dinçer ise "Görev süremiz içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen başta Mikail Utlu başkanım ve kurul üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ediyor, çok güzel hizmetler vereceğine inandığımız Çağatay Emirmahmutoğlu ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeni seçilen Genç KASİAD kurulu adına konuşan Çağatay Emirmahmutoğlu ise "Yeni dönemde de bu göreve bizleri layık gören herkese şahsım ve kurulum adına teşekkür etmek isterim" dedi.

Divan başkanı Mehmet Hanefi Öksüz ise yaptığı konuşmada, "Çok sevdiğim genç işadamı Sıddık Ciğer'in KASİAD Başkanlığına seçilmiş olmasından dolayı kendisini ve ekibini kutlayarak başarı dileklerimi sunuyorum. Kahramanmaraş'ta birinci nesil sanayiciler olarak bizlerin nesli, genç iş insanlarını görmekten ziyadesiyle hoşnuttur. Edinilmiş bir tecrübeyi kazanmanın değerini bilmek bu yönden genç sanayicilerimiz için bir şans niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Yeni yönetim ise şu şekilde oluştu: "Sıddık Ciğer, Hikmet Gümüşer, Burak Orhan Arifoğlu, İsmail Kurtul, Merve Çelebi, Ali Onur Parlakyiğit, İsmail Dinçer, Oğuzhan Gümüşer, Uğur Kısakürek, Hüseyin Özdal, Metin Azaplıoğlu". - KAHRAMANMARAŞ