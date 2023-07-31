Karsan, İtalya'da Elektrikli Araç Parkını Genişletiyor

Karsan, İtalya merkezli kamu alım kurumu Consip'in açtığı ihalenin kazananlarından biri olarak yeni bir çerçeve sözleşmeye imza attı. Şirket, 6 ve 8 metre elektrikli araçlar için yeni siparişler alarak ülkedeki yayılımını genişletmeyi hedefliyor.

İtalya merkezli kamu alım kurumu Consip'in açtığı ihalenin kazananlarından biri olarak Karsan, toplam 320 adedi kapsayan 6 ve 8 metre elektrikli lotları için yeni bir çerçeve sözleşmeye daha imza attı.

Karsan, Consip ile 6 ve 8 metre elektrikli araç alımı için imzaladığı 18 aylık çerçeve anlaşması kapsamında, yeni e-JEST ve e-ATAK siparişleri almayı hedefliyor. Halihazırda Verona, Legnago, Sendrio, Alghero, Olbia, Catania, Catanzaro gibi İtalya'nın kuzeyinden güneyine pek çok farklı şehrinde 34 adet elektrikli aracı ile hizmet veren Karsan, yeni alacağı siparişler ile beraber ülkedeki yayılımını da genişletmeyi amaçlıyor.

Karsan CEO'su Okan Baş

Avrupa'da toplu ulaşımın dönüşümündeki öncü rollerine devam ettiklerini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Kendini kanıtlamış araçlarımız, Avrupa başta olmak üzere dünyada da ciddi derecede talep görüyor. Karsan e-JEST, son 3 yıldır aralıksız olarak Avrupa'nın en çok satılan elektrikli minibüsü. e-ATAK ise Avrupa'da kendi segmentinde iki yıldır liderliği kimseye bırakmıyor. 2023 yılında da araçlarımız liderliğe doğru koşmaya devam ediyor" dedi.

Karsan'ın elektrikli araçlarıyla İtalya pazarına giriş yaptığını ifade eden Okan Baş, "Ana pazarlarımızdan olan İtalya'da bugün itibarıyla 34 adet elektrikli aracımız yollarda. Hem mevcut siparişlerimiz hem de bu çerçeve sözleşme ile alacağımız yeni siparişlerle İtalya'daki elektrikli araç parkımızı 200 adedin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Karsan, Avrupa'nın toplu taşımasının elektrikli dönüşümünde en fazla tercih edilen markalardan. Bu yeni ihaleyle hedef pazarlarımızdan biri olan İtalya'da güçlü büyümemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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