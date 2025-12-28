KATSO, Kağızmanlı üyeleriyle buluştu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından Kağızman ilçesinde, üyelerin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerinin de yer aldığı programda, Kağızman'da faaliyet gösteren üyelerin talep, öneri ve beklentileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde Kağızman ilçesinde üyelerle gerçekleştirilen ilk toplantı olma özelliği taşıyan bu buluşmanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bozan, Oda olarak yalnızca merkezde değil, il genelinde tüm ilçelerde üyelerle bir araya gelmeyi, sorunları yerinde dinlemeyi ve ortak akılla çözüm üretmeyi temel bir görev olarak gördüklerini ifade etti. Program boyunca söz alan üyeler; faaliyet alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentilerini, talep ve eleştirilerini doğrudan dile getirme imkanı buldu. Üyelerden gelen her görüşün dikkatle not alındığını belirten Başkan Bozan, iletilen konuların Oda bünyesinde değerlendirileceğini, ilgili kurum ve merciler nezdinde girişimlerde bulunulacağını ve çözüm önerileri üzerinde titizlikle çalışılacağını kaydetti.

Başkan Bozan konuşmasında, istişare kültürünün Oda çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, üyelerden gelen geri bildirimlerin Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın yol haritasını şekillendirmede belirleyici olacağını ifade etti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Kağızman'da gerçekleştirilen bu buluşmanın, ilçelerde üyelere daha yakın ve etkin bir iletişim anlayışının önemli bir adımı olduğunu kaydetti. - KARS