Kars'ta Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı

Susuz Belediyesi tarafından yapılan Halk Ekmek Fabrikası ile vatandaşlara daha ucuz ve kaliteli ekmek satışına başlandı. Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, günlük 2 bin ekmek ürettiklerini ve vatandaşların bu uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

TACETTİN DURMUŞ

Kars Susuz Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "Gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde halk ekmek fırını projemizi hayata geçirdik. Şu anda vatandaşlarımıza daha ucuz ve kaliteli ekmek sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun. Şu anda günlük 2 bin ekmek üretiyoruz" dedi.

Susuz Belediyesi'nce yapımı gerçekleştirilen Halk Ekmek Fabrikası ile vatandaşlara daha ucuz ve kaliteli ekmek satışına başlandı. İlçede kapatılan Köy Enstitüleri geleneğini sürdürdüklerini belirten Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, fırında üretilen ekmeklerin ilçe merkezinde kurulacak büfede 4 liraya satılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Susuz Belediyesi ile gerçekleştirdiği ortak proje kapsamında tohum desteği olduğunu da hatırlatan Yantemur, o tohumlardan elde edilen kaliteli buğday ile yapılan ekmeklerin ilçede büyük rağbet gördüğünü dile getirdi.

"TUNÇ SOYER'İN TOHUMLARI EKMEK OLUYOR"

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer CHP'li belediyelere verdikleri tohum desteklerinden dolayı teşekkür eden Yantemur, geçtiğimiz günlerde hizmete sokulan fırında üretilecek ekmek çeşitlerini arttıracaklarını söyledi. Market ve bakkallara ekmek satışı yapmayacaklarını, sadece belediyeye ait fırında ve büfede satış yapacaklarını da belirten Yantemur, dileyen vatandaşların 'askıda ekmek' kampanyasına destek verebileceklerini söyledi.

"HER GÜN 2 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR"

Hali hazırda günde 2 bin ekmek ürettiklerini de söyleyen Oğuz Yantemur, "Pandemi döneminde şunu gördük ki evinizde oturabilirsiniz, tatile gidemeyebilirsiniz, lüks arabanıza binemeyebilirsiniz ama tüketmek zorundasınız. Gıda fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde, zaten fırın projesi hedeflerimiz arasındaydı. Bunu biraz daha hızlandırdık ve hayata geçirdik. Şu anda vatandaşlarımıza daha ucuz ve kaliteli ekmek sunuyoruz. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan memnun. Şu anda günlük 2 bin kapasiteyle çalışıyoruz. Bu kapasitemiz artacak. İlçe halkımız fırınımızın açılmasının ardından piyasanın 1 lira altında 4 liradan ekmeklerini alıyor" dedi.

"AYNI ZAMANDA ÇİFTÇİLERİMİZİ DE DESTEKLİYORUZ"

Oğuz Yantemur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu proje aynı zamanda tarımla uğraşan çiftçilerimizi de destekleyen bir proje olması nedeniyle önemlidir. Şöyle ki biz geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz tohum projemiz vardı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Başkanımızla birlikte hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ektiğimiz tohumlar geçtiğimiz yıl bereketli bir yıl oldu ve o tohumları bu yıl yine çiftçimize dağıttık. Çiftçimizden alacağımız buğdayı un yaparak hem üreticiyi desteklemiş olacağız hem de vatandaşımıza kaliteli ve doğal ekmek yedirmeyi düşünüyoruz. Biz de vatandaşımız da çok memnun. İstanbul'dan ekmek büfemiz de geldi. Büfemizi de vatandaşımızın daha kolay ulaşabileceği bir yere koyacağız. Ekmek çeşitlerimizi de ileriki zamanlarda arttırmayı düşünüyoruz. Ayrıca kavılca buğdayı ile de ekmek yapma projemiz var. Bu konuda AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bilindiği gibi kavılca buğdayı bize ait ata tohumudur. Kars yöresine ait sağlıklı bir tohumdur. Halk tarafından rağbet gören kavılca ile ekmek üretmeye başladığımızda ekimini de geliştirmiş olacağımıza inanıyorum."