Kars'ta Girişimcilik Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK), İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve KOSGEB Kars İl Müdürlüğü işbirliği ile "Güncellenen Girişimcilik Destekleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KATSO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Müge Kaya, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Ferhat Hayri Şur,, GGK ve KGK üyeleri ile kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan KATSO Başkanı Kadir Bozan, kadın ve gençlere yönelik girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş dünyası için büyük önem arz eden bu hedef kitlenin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Bozan, "Girişimcilerimizin iş kurma süreçlerinin ve sürdürülebilirliklerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi, AR-GE / İnovasyon odaklı fikirler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çaba gösteriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadın ve genç girişimci adaylarımıza gereken her türlü mentörlük hizmetini sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB'in kurulduğu günden bugüne kadar KOBİ'leri ve girişimcileri desteklediğini söyledi.

Aktaş, bu desteklerin dönemsel olarak revizyondan geçirildiğini, en son 2018 yılında girişimcilik desteklerinin güncellendiğini ve Mayıs ayına kadar bu şekilde devam ettiğini dile getirdi.

10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle üst limiti 2 milyon TL'ye kadar olan Girişimci Destek Programının kurgulandığını ve başvuruların alınmaya başlandığını anlatan Aktaş, "Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 olan programımıza, ilimizde faaliyet gösterecek tüm girişimci adaylarımızın başvurularını bekliyoruz. Kars'ta girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından KOSGEB Kars Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Meryem Algen, güncellenen Girişimci Destek Programı ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı sonunda KOSGEB Kars Müdürü Lütfullah Aktaş ve KOBİ Uzmanı Meryem Algen katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. - KARS