Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars, Ekim'de trafiğe kayıtlı 57 bin 155 araçla bölgede ilk sırada yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars, Ekim'de trafiğe kayıtlı 57 bin 155 araçla bölgede ilk sırada yer aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155'e ulaştı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında araç sayısında ilk sırada yer alırken dört ilde toplam 160 bin 431 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155'e ulaştı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında araç sayısında ilk sırada yer aldı.

TÜİK'in Ekim ayı verileri, Kars ve çevre illerdeki araç sayısını ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 olarak kayıtlara geçti. Böylece Kars, komşu illerini geride bırakarak bölgenin araç sayısı bakımından öne çıkan ili oldu.

"Kars'ı Iğdır ve Ağrı takip etti"

Ekim ayı itibarıyla Iğdır'da 40 bin 878, Ağrı'da 39 bin 293, Ardahan'da ise 23 bin 105 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Verilere göre Kars, en yakın takipçisi Iğdır'ı 16 bin 277 araç farkla geride bıraktı. Kars ile Ardahan arasındaki araç sayısı farkı ise 34 bin 50 oldu.

"Dört ilde 160 bin 431 araç trafiğe kayıtlı"

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 160 bin 431'e ulaştı. Bu araçların 57 bin 155'inin Kars'ta bulunması, kentin dört il arasındaki payının yaklaşık yüzde 35,6 olduğunu ortaya koydu.

Açıklanan verilerle Kars, komşu iller arasında araç sayısındaki liderliğini korurken, kentteki ulaşım ve trafik hareketliliğinin boyutunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı75

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netlix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı17

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

Kaos büyüyor! Görüntü bugün kaydedildi
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Demet Özdemir'e Aybüke Pusat soruldu! Yanıtı çok net