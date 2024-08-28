Karmod, Şili'deki altın madeni sahası için prefabrik şantiye yapılarını tamamladı

Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de altın madeni sahasında kullanılacak prefabrik şantiye yapı projesinin üretimini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1000 metrekare büyüklüğündeki şantiye yapılarının üretimi tamamlanarak, Şili'nin başkenti Santiago'ya yakın bölgede bulunan şantiye sahasına gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, proje kapsamındaki prefabrik şantiye binalarının üretimini yeni nesil yapı sistemiyle 4 günde tamamlayabildiklerini belirtti.

Zorlu saha şartlarına özel şantiye yapıları ürettiklerini vurgulayan Yanık, "Ergonomisi yüksek prefabrik yapılarımızla yatakhaneden ofislere şantiye çalışanlarına konforlu dinlenme ve çalışma binaları hazırlıyoruz. Karmod yapılarının zorlu saha performansını deneyimleyen projeler, tekrar bizi tercih ediyor. Şili altın madeni şantiye yapı projemiz, bu ülkede aynı firma için gerçekleştirdiğimiz ikinci proje. 2018'de, ülkenin doğusundaki And Dağları'nın eteğinde firmanın diğer maden projesine prefabrik şantiye yapıları kurmuştuk." ifadelerini kullandı.

"Şantiye yapılarımızın saha kurulumunu hızlandıran çözümlemeler yaptık"

Modüler birleşimli şantiye yapılarında saha kurulumunun çok pratik şekilde ilerlediğinden bahseden Yanık, şunları kaydetti:

"Karmod'un teknik ofisinde prefabrik şantiye yapılarımızın saha kurulumunu hızlandıran çözümlemeler yaptık. Üretim teknolojimizle teknik çözümleri imalat süreçlerimize de yansıttık. Geliştirmeler ve yeniliklerle yapılarımızın saha kurulumları, çok pratik şekilde ilerliyor. Uzak ülkelerde müşterilerimiz de kurulumu kendi imkanlarıyla kolayca yapabiliyor. Proje kapsamındaki dört adet prefabrik şantiye yapısının kurulumu, müşterimizin ekipleri tarafından gerçekleştirilecek."

Karmod'un Santiago yakınlarındaki altın madeni sahası şantiye projesi için ürettiği yapılarda, prefabrik yatakhane ve yemekhane binaları, mavi yaka soyunma odası ile yönetim ofis binası yer alıyor. Binaların duvar yalıtımında, özel levhalar arasına, yangın güvenliğini sağlamak amacıyla taş yünü izolasyon malzemesi uygulandı.

Projedeki yatakhane binasının büyüklüğü, 388 metrekareyi buluyor.

İçerisinde yemek pişirme alanı, sunum tezgahı ve yemek salonunun bulunduğu prefabrik yemekhane binası ise 185 metrekare büyüklüğünde.

297 metrekarelik ofis binasında, altın madeni şantiye yönetimiyle teknik personelin çalışma odaları yer alıyor. Ofis binasının bir bölümümde de laboratuvar bulunuyor. 130 metrekarelik şantiye soyunma binasının içerisinde ise tuvalet ve duş üniteleri yer alıyor.