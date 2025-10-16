Kariyer.net'in 2000'den bu yana düzenlediği Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri töreni, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aday deneyimini iyileştiren ve insan odaklı işe alım süreçleri yürüten kuruluşların ödüllendirildiği törende, 2024 ve 2025 verileri baz alınarak değerlendirme yapıldı.

Ödüller, İstanbul merkezli şirketlerin en az 20 bin, Anadolu merkezli şirketlerin ise en az 10 bin iş başvurusu alması, adaylara 21 günden kısa sürede dönüş yapılması, adaya özel cevaplamaların yüzde 99 ve en az 75 işe alım gerçekleştirilmesi gibi kriterler doğrultusunda verildi.

Ödül kazanan şirketler, işe alım süreçlerinde adaylara gösterdikleri özeni Kariyer.net İnsana Saygı Ödüllü Şirket amblemiyle duyurma fırsatı buluyor. Bu amblem, iş ilanlarında yer alarak şirketlerin yetkin ve nitelikli adayları çekmesini sağlarken işveren markasını güçlendiriyor.

40 bini aşkın işveren değerlendirildi

Bu yıl 23. ve 24. kez verilen İnsana Saygı Ödülleri'nde, 40 bini aşkın işverenin verileri incelendi. Bu 2 yıllık süreç içerisinde 207 şirket, ödüle layık görüldü.

Değerlendirmeler sonucunda "Yılın İstihdama En Çok Katkı Sağlayan Şirketi" ödülü 2024 ve 2025'te Türkiye genelinde Penti'ye, Anadolu'da ise sırasıyla Sun Şirketler Grubu ve Sampa Otomotiv'e verildi.

"Yılın Başvuru Şampiyonu" 2024'te Turkcell Global Bilgi, 2025'te Acıbadem Sağlık Grubu oldu.

Kadın istihdamına katkıları nedeniyle her iki yılda da Penti, "Yılın Kadın İşe Alım Şampiyonu" seçildi.

En fazla özgeçmiş inceleyen işveren olarak "Yılın Aday Kaşifi" kategorisindeki ödül her iki yılda da Erişim Müşteri Hizmetleri'ne verildi.

En çok adaya kişisel dönüş yapan işveren olarak ise "Yılın Adaya Saygı Şampiyonu" ödülü 2024'te Karaca Grup, 2025'te Turkcell Global Bilgi ödül aldı. "Yılın İlan Şampiyonu" ödülünü her iki yılda da Migros kazanırken, "Yılın En Çok İlan Yayınlayan Danışmanlık Şirketi" Randstad oldu. "Yılın İşe Alım Şampiyonu" ödülü, hem 2024 hem de 2025'te Penti'ye layık görüldü.

Düzenlenen törende ayrıca sektör profesyonelleriyle birbirinden farklı konuların konuşulduğu Kariyer.net Lounge yayınları gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden profesyonellerin yer aldığı yayınlarda, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşüm, genç yeteneklere tavsiyeler, iş hayatlarının başlangıcında yaşadıkları deneyimler izleyicilere aktarıldı.

"İşverenlerin ve işe alım profesyonellerinin rolü çok önemli"

Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, İnsana Saygı Ödülleri'nin, adaylara karşı sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Uysal, 2000'den bu yana düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri'nin insanı odağa alan işe alım süreçlerini teşvik etmesinin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adayların iş arama süreçlerinde umutlarını, motivasyonlarını korumalarının, kariyer hedeflerinin peşinden gitmelerinde itici güç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, işverenlerin ve işe alım profesyonellerinin rolü çok önemli. İnsana saygı ödülleri ile her bir başvurunun cevaplanması için özen gösteren, istihdamda ve özellikle kadın istihdamında büyük etki yaratan şirketlerimize ve işe alım profesyonellerine İnsana Saygı Ödülleri'ni takdim etmek bizim için de büyük bir mutluluk."