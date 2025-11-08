Haberler

Karesi Tekstil'de Sendika Mücadelesi ve Engellemeler

Karesi Tekstil'de Sendika Mücadelesi ve Engellemeler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Karesi Tekstil işçileri, Öz İplik-İş Sendikası'na üye olarak anayasal haklarını kullanmaya çalıştı. Ancak işverenin engelleme politikaları ve sistematik baskılarla karşılaştılar. İşçiler, vinç üzerinde eylemler yaparak mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.

Öz İplik-İş Sendikası anayasal haklarını kullanmak için yaptıkları eyleme Karesi Tekstil firması engelleme politikaları yürüttü.

Bursa'da 5 bin 400 işçinin çalıştığı Karesi Tekstil'de çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Öz İplik İş Sendikası'na üye olmaya başladı. Üyeliklerin artmasıyla birlikte örgütlenme süreci belirli bir aşamaya gelmiş; ancak bu durum işveren ve işveren vekillerinin baskı ve engelleme girişimleriyle karşılandı. Oysa işçiler, Anayasa'nın 51. maddesini uyguladıklarını belirtti. Buna göre işçilerin sendikaya üye olma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanmak istediklerini açıkladı.

İşçilere yönelik baskı sistematik hale geldi

İşçilerin telefonları ve e-devlet şifreleri zorla alınarak, baskı yoluyla üyelikleri iptal ettirildiği iddialar arasında yer alırken, işçiler arabulucuya zorla götürülerek işten çıkmaya mecbur bırakıldığı açıklandı. Maddi durumu zor olan işçilere 'Tazminat verelim ama sendikadan vazgeç' denilerek başka şirket üzerinden aynı yerde çalıştırılma dayatması yapıldığı belirtildi.

Vinç üzerinde eylem yaptılar

İşçiler, tüm bu engellemelere rağmen sendika temsilcileri mücadeleden vazgeçmemiş; işçilere seslenebilmek için vinç kullanarak çitlerin üzerinden konuşma yaptı.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen eylemlere devam edecekler

Öz İplik-İş Sendikası işçileri tüm baskıların karşısında geri adım atmayacaklarını, bu mücadele yalnızca Karesi Tekstil işçilerinin değil, tüm işçilerin, tüm emekçilerin mücadelesi olduğunu belirtti. İşçiler, Karesi Tekstil önünde sendikal direnişlerine devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidebilir

Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Doç. Dr. Keskin'den sağlıklı yağ tavsiyeleri: En faydalı 5 yağı açıkladı

Doç. Dr. Muhammed Keskin, en faydalı 5 yağı açıkladı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Gökay Kalaycıoğlu'ndan olay yorum: Perihan Savaş onun şansıydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.