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KARDEMİR'den Avrupa'ya 7,75 milyon dolarlık demiryolu tekeri ihracatı

KARDEMİR'den Avrupa'ya 7,75 milyon dolarlık demiryolu tekeri ihracatı
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KARDEMİR, haziran ayında Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa pazarına 7,75 milyon dolar değerinde demiryolu tekeri ihraç etti. Şirket, üretim kalitesi ve mühendislik kabiliyetiyle Avrupa'da güvenilir tedarikçi konumunu pekiştirdi.

KARDEMİR, haziran ayında Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa pazarına toplam 7,75 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre KARDEMİR, Avrupa pazarındaki büyümesini müşteri ihtiyaçlarına yönelik demiryolu tekeri ihracatıyla sürdürdü. Şirket, son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri ihraç etti. Böylece KARDEMİR, yalnızca haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı.

Açıklamada, art arda gerçekleştirilen ihracatların şirketin üretim kalitesi, mühendislik kabiliyeti, güvenilir tedarik anlayışı ve sürdürülebilir ihracat stratejisinin Avrupa pazarında güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin simgesi olan "ilk Türk demiri" ile başlayan üretim yolculuğunun bugün Karabük'ten Avrupa'nın demiryollarına uzanan bir başarı hikayesine dönüştüğü aktarılan açıklamada, demiryolu rayı ve demiryolu tekerini aynı çatı altında üretebilen entegre üretim altyapısının Türkiye'nin stratejik sektörlerde yerli ve milli üretim vizyonunu temsil ettiği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa'ya gerçekleştirilen yeni satışların katma değerli ürün portföyünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırdığı ve ihracat gelirlerini destekleyen sürdürülebilir büyüme anlayışını güçlendirdiği vurgulanarak, demiryolu tekeri üretimindeki teknik yetkinlik ve kalite standartları sayesinde KARDEMİR'in Avrupa demiryolu sektörünün güvenilir tedarikçileri arasındaki konumunu pekiştirdiği kaydedildi. Şirketin Karabük'te üretim yaparak Türkiye'ye değer katan ve uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendiren üretim vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyümesini ve ihracat başarısını artırmayı hedeflediği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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