Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ve bu sebeple sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini duyurdu. Aydın-Denizli, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara, Antalya-Alanya ve birçok yolda trafik düzenlemeleri yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan- Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.