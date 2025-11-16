Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Sürücülere Uyarı
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiğini belirtti. Kınalı-Büyükçekmece, İzmir-Turgutlu, Akçakoca-Düzce ve daha fazla yol kesiminde ulaşıma kısıtlamalar getirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı- Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Akçakoca- Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce- Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Manavgat-Akseki-Konya yolunun 30-33. kilometrelerinde yürütülen patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. ve İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometreleri yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla kısa sürelerle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.