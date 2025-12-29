Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini duyurdu. TAG Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan Bursa-Yalova yoluna kadar farklı kesimlerde trafik düzenlemeleri ve kontrollü geçişler uygulanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Mersin-Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'ndaki Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları sebebiyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Çorlu Kavşağı kollarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne ve İstanbul istikametinden gelen taşıtların otoyoldan Çorlu gişesine çıkışına izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da trafiğe kapatıldı.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsündeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinden gelen sürücülerin otoyola girişine izin verilmiyor.

Bursa- Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerinde (Pazarcık çevre yolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bodrum-Milas yolunun 39-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
