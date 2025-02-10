Karavanke Tüneli'nde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Cengiz İnşaat, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan Karavanke Tüneli'nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Avusturya ve Slovenya sınırında bulunan ve Avrupa ulaşımı için stratejik öneme sahip olan Karavanke Tüneli'nin doğu tüpü, 2026'nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak. Projenin, Slovenya'da bir Türk yüklenici firma tarafından hayata geçirilen ilk altyapı projesi olma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta kabul edilen Karavanke Tüneli projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından gerçekleştirilen Karavanke Tüneli'nde altyapı işleri başarıyla tamamlandı. Alp Dağları'nda stratejik bir geçiş noktası olan Karavanke Tüneli, mekanik ve asfalt tabakaları, beton yol imalatları, epoksi boya imalatları, tünel aydınlatma ve havalandırma sistemleri ve diğer elektromekanik sistemlerle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından 2026'nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak.

Yapılan açıklamaya göre; Slovenya sınırları içinde inşa edilen en uzun karayolu tüneli olan ve Alp Dağları'ndaki Hrusica bölgesinde yer alan Karavanke Tüneli'nin toplam uzunluğu 7.822 metre olacak. Projede Cengiz İnşaat, Slovenya sınırları içinde kalan 3.446 metrelik kısmı inşa ederek; Slovenya'da bir Türk yüklenici firma tarafından hayata geçirilen ilk altyapı projesine imza atmış olacak.

Uluslararası ticareti geliştirecek

Geçen yıl nisan ayında yapılan ışık görme töreni sonrasında çok kısa sürede, tünel temel ve invert betonu, nihai kaplama betonu, tavan plakaları ve kablo kanallarını tamamladıklarını belirten Cengiz İnşaat Proje Müdürü Mert Çevik, "Karavanke Tüneli, 8 ülkenin ulaşımını etkilerken, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve turizm akışlarının gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Böylesine stratejik bir projede yer almaktan ve önemli kilometre taşlarını başarıyla geçmekten gurur duyuyoruz. Kasım ayında tüneli teslim ettiğimiz elektromekanik sistem yüklenicisi Avusturyalı şirketle işlerimizi eşzamanlı olarak ilerletiyoruz. Şimdi, üstyapı çalışmalarına odaklanarak Karavanke Tünel'ini 2026'nın ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale getireceğiz. Tünel açıldığında; 1991 yılında tamamlanan ve halihazırda faaliyette olan diğer tünelin renovasyonu yapılacak ve bu süre içinde bizim tünelimiz tek tüp olarak gidiş geliş için kullanılacak. Eski tünelin renovasyonu tamamlandığında ise bizim tünelimiz sadece Slovenya – Avusturya yönü için trafiğe açılacak" diye konuştu.

Projenin 120,2 milyon euro ihale bedeliyle alındığını ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini hatırlatan Çevik, şöyle devam etti: "Proje kapsamında gişelerden tünele kadar gelen yolun yanı sıra, 165,2 metre uzunluğunda ardgermeli bir köprü ile tünelin havalandırma, aydınlatma ve diğer elektromekanik sistemlerinin yönetiminin yapılacağı portal binasını ve 1.000 metrekarelik 3 katlı idare binasını da tamamladık. 175'i Türk 225 kişinin istihdam edildiği tünel trafiğe açıldığında, diğer tünelin renovasyon dönemi olan üç yılda toplam 15 milyon aracın geçmesi bekleniyor." - İSTANBUL