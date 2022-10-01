Kararın ertelenmesi hem kuaför esnafını hem de müşterileri sevindirdi

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim 2022'den itibaren haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmesi sınır kenti olan Edirne'de hem esnafı, hem de müşterileri sevindirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim 2022'den itibaren haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmesi sınır kenti olan Edirne'de hem esnafı, hem de müşterileri sevindirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında planlanan bir gün kapalı kalma uygulaması 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi. Sezonun devam etmesi dolayısıyla işlerinin en yoğun olduğu zamanların hafta sonu olduğunu belirten esnaf ise kararın değiştirilmesini sevinçle karşıladı.

Sınır kenti olan Edirne özellikle hafta sonları Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Çarşı merkezde bulunan esnaf ise en çok bu günlerde iş yapabiliyor. Gıdadan, giyime, ev eşyasından, ilaca kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, saç ve sakal tıraşlarını da burada yaptırıyor. Hemen hemen her sektöre ilaç gibi gelen Bulgar turistler, kent merkezindeki berberlerin de yüzünü güldürüyor.

"Bu duruma çok sevindik"

Kararın değiştiği haberini alınca bu duruma çok sevindiklerini söyleyen kuaför Yeliz Çamlıöz, "Çalışma Bakanlığı güzellik salonları ve kuaförlerin haftanın 1 günü kapalı olacağını belirtmişlerdi. Böyle bir karar alındı. Bayan kuaförlerinin 1 Ekim itibariyle salı günleri, Kasım sonunda da pazar günleri kapalı olacaktık. Erkek kuaför arkadaşlarımız da pazar günleri kapalı olacaktı. Bu kararın değiştiği haberini alınca bu duruma hepimiz çok sevindik. Daha sezon bitmedi. Hareketlilik devam ediyor randevularımız var. Kapalı olması müşterilerimizi de üzmüştü. Kararın Ocak ayına ertelenmesi bizleri de çok sevindirdi" dedi.

"Eskisi gibi çalışma saatleri devam edecek"

Kararın ertelenmesine ilişkin açıklamada bulunan Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, esnafın 1 Ocak 2023'e kadar eski uygulama ile çalışmaya devam edeceğini belirtti. Yurt dışından gelen müşterilerden Cengiz Balkan, genellikle hafta sonları tıraş olmaya geldiği için bu kararın değiştirilmesine çok sevindiklerini söyledi.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan ve özellikle hafta sonları Bulgar ve Yunan turist akınına uğrayan Saraçlar Caddesi'nde berberlik yapan Güray Özsaygılı, Edirne'nin sınır bölgesi olması sebebiyle bu kararın ertelenmesinin çok güzel olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yetkililere teşekkür eden Özsaygılı, eskisi gibi yine hafta sonları açık olacaklarını ve hizmet vermeye devam edeceklerini aktardı. - EDİRNE