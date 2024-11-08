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Merkez Bankası Başkanı: Yüksek enflasyon ücretleri eritir

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı Fatih Karahan asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada "Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon raporu sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıt verdi. Karahan, "İddia edildiği gibi 'kapalı kapılar ardında' başka bir şey söylediğimiz doğru değil" dedi. TCMB Başkanı, asgari ücret zammında karar verici olmadıklarını vurguladı.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

(Asgari ücret) Bu konuda bizim -şöyle olmalı- gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, doğru da olmaz, biz karar verici değiliz. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak. Yönetilen-Yönlendirilen fiyat tarafında bizi sürprize uğratan bir durum olmadı, eşgüdümün üst düzey olduğu bir süreçten geçiyoruz.

"İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"

TCMB Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay "Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek durumundayız, hem kamuda hem özel sektörde bir noktada devreye girmek zorunda, bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Geriden gelen travmalar ile beklentilerin kırılması kolay olmuyor" dedi.

Merkez Bankası Başkanı: Yüksek enflasyon ücretleri eritir
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Çalışma şartları çok kötü,acilen insan onuruna yakışır çalışma şartları getirilmeli.Resmen köle gibi çalışıyoruz.Aldığımız ücret kedi maması gibi.Fabrikalarda çalışanların cumartesi ve pazar günleri zorunlu tatil olmalı,haftalık çalışma saati 40 saate düşürülmeli.Pramit yapımında çalışan köleler gibiyiz bu ne rezillik böyle.

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Ücretler zaten eridi gitti işiniz süslü laflar kira 20000 asgari ücret 17000 bin

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Eridi zaten birader. Enflasyonu 1-2 ye düşür sonra zam yapılmasın de. Ucuz denilen yerlerde kiralar 15-20 binlere dayandı. Sen çıkmış 17.000 liranın yeterliliğini sorguluyorsun. Hem liyakatsiz hem düşüncesizsin

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Haber YorumlarıMengele:

Inanmiyorum gercekten bir akilli cikti akp den fakat yalniz basina olmaz emir amirin de öyle düsünmesi lazim

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Haber Yorumlarıvatandaş:

siz ilk önce üreticiden çıkıp tüketiciye gelene kadar fiyatları arttıran baronları yok edin. enflasyon diye birşey kalmaz

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Haber Yorumlarıvatandaş :

En başta kiraların üzerine gidilmeli. Esnafın da üzerine gidilmeli. 10 dolara yemek satıyor esnaf,20 dolara en ucuz pantolon satıyor fiyatlar resmen amerika seviyesinde ama maaşlar …. Buna bir çözüm üretilmeli esnafın üzerine gidilirse enflasyon rayına oturur. 1 senedir dolar aynı yerde,asgari ücret aynı yerde neden esnaflar zam üstüne zam yapıyor

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

sanada versinler asgari ücret, ileriye endeksli yaşamaya çalış bakalım...sonradan verilen enflasyon farkının bile faizinin bu insanlara verilmesi gerekirken birde ileriye dönük beklenen enflasyon zammı çıktı başımıza...

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Haber YorumlarıRC MD:

Geriden gelen travmalar etkisini kaybettiği zaman dediğini yaparsın belki. Ama şuanda bunu yaptığın an çalışanın hakkını yemekten öte birşey olamaz dediğin. Ayrıca bana Merkez bankasının ileriye dönük yaptığı tahminlerden tutturabildiği herhangi bir tahmin gösterebilir misin başkan bey?

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Haber YorumlarıCevap :

Dalga geçiyor herhalde.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

günaydın, ne kadar zeki

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