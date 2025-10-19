Karadeniz'de Sürdürülebilir Lojistik ve İş Birliği Projesi Başlatılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Havzası'nda sürdürülebilir lojistik ve iş birliği ağı kurulacağını belirterek, "Bu proje, bölge ticaretine yeni bir ivme kazandıracak, Karadeniz'in geleceğini yeşil ve dijital temeller üzerine inşa edeceğiz" dedi.

TOBB Doğu Karadeniz Bölgesi Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Samsun'un yanı sıra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane il ve ilçelerinden oda ve borsa başkanlarının katıldığı toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlık etti.

Toplantıda bölgesel kalkınma, yatırım teşvikleri, finansmana erişim, lojistik altyapı, tarım ve turizm gibi stratejik başlıklar ele alındı. Bölge illerinin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik iş birliği yolları tartışıldı.

AB destekli lojistik ağı bölgeye güç katacak

Murzioğlu, Samsun TSO öncülüğünde hayata geçirilecek Karadeniz Havzası Sürdürülebilir Lojistik ve İş Birliği Ağı Projesi hakkında bilgi verdi. Gürcistan Acara ve Bulgaristan Varna Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortak yürütülecek projenin, Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini belirten Murzioğlu, "Bu proje sadece fiziki lojistik altyapıların değil, dijital ve sürdürülebilir çözümlerle desteklenen yeni bir iş birliği ağının kurulmasını hedefliyor" diye konuştu.

Murzioğlu, projenin Karadeniz ülkeleri arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme kavramları artık bölgesel kalkınmanın merkezinde yer alıyor. Biz de Karadeniz'i bu dönüşümün merkezine taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının genel değerlendirmesinde başkanlar, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, tarımsal üretimde kalite sorunlarının çözülmesi ve çevre dostu üretim modellerinin teşvik edilmesi konularında ortak görüş bildirdi.

Murzioğlu ise, "İllerimizin tek başına kalkınması mümkün değil. Ortak akıl ve iş birliği ile hareket etmeliyiz. TOBB olarak bu sürece liderlik etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı kapsamında dile getirilen sorunların ve önerilerin, TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda oda ve başkanları özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin acilen hayata geçirilmesi, lojistik sektöründe kalifiye iş gücü yetiştirilmesi için mesleki eğitimler artırılması, tekstil gibi emek yoğun sektörlerin desteklenerek istihdamın korunması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, özellikle KOBİ'ler için kredi imkanlarının genişletilmesi, TOBB destekli nefes kredileri ve KGF teminatlı kredilerin yaygınlaştırılması ancak limitlerin artırılması, fındık ve çayda kalite sorunlarının çözülmesi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınma planlamalarının yapılması ve yeni ekonomik eksenlerin belirlenmesi, bölgenin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi, SWOT temelli Bölgesel Master Plan hazırlanması, turizm, yeşil ekonomi ve endemik bitki çeşitliliği gibi yeni kalkınma eksenlerine yönelinmesi, Karadeniz'de İhracat Platformu ve KOBİ Ar-Ge/Danışmanlık Merkezleri kurulması, kamu kurumlarının özel sektöre yönelik yaklaşımı destekleyici ve rehberlik edici nitelikte olması." - SAMSUN