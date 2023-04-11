Karadeniz'de kalkan bolluğu: Kilosu 600 liradan satılıyor

Ordu'da balıkçıların ağına takılan ve kilogramı 600 liradan satılan bol miktarda kalkan, vatandaşların ilgisini çekti. 6 bin 500 TL değerinde yaklaşık 11 kilogramlık kalkan balığı ise görenleri şaşırttı.

Ordulu balıkçılar, sezonun son günlerinde de avlanmaya devam ederken, bir balıkçının yüzü Perşembe ilçesi açıklarında kalkan ile güldü. Yaklaşık 200 kilogramlık kalkan sürüsü avlayan balıkçı, 2-11 kilogram arasındaki kalkanları tezgahta sergiledi. İlk kez bu kadar bol kalkan balıklarını gören vatandaşlar ve şaşıran vatandaşlar fotoğraf ekmeyi ihmal etmedi.

"Bu yıl kalkan bol olacak"

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, "İlk kez bu kadar çok geldi. Tek ağda yaklaşık 150 kilogram kalkan geldi. Şu anda işaretler çok iyi gösteriyor. Zaten 2-3 gün sonra kalkan yasağı başlayacak ama bu yıl kalkan balığı bol olacak gibi görülüyor" dedi.

"11 kilogramlık kalkan 6 bin 500 TL"

Balık çeşitlerinin az olduğunu ancak kalkanda işaretlerin güzel olduğunu ifade eden Çamaş, "Şu anda yaklaşık 50 adet kalkan var ve kilogramı 600 liradan satılıyor. En büyüğü yaklaşık 11, en küçüğü de 2 kilogram civarında. Kalkan herkesin alacağı balık değil ama yine de çok soran var. Genelde büyük illere gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatı bizi aşıyor"

Balıklar ile fotoğraf çeken vatandaşlar ise ilk kez bu kadar fazla kalkan gördüklerini, fiyatının pahalı ancak lezzetinin güzel olduğunu sözlerine eklediler. - ORDU