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Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut

Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut
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Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi Trabzonlu balıkçılar teknelerinin bakım ve onarımını yaparken, yeni sezonda palamut ve hamsi bolluğu bekliyor.

Yeni sezon için umutlu olduklarını dile getiren balıkçılar, hava şartlarının olumlu seyrettiğini, yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek palamut avının olacak gibi göründüğünü ifade ettiler.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi balıkçılar teknelerin boya ve bakımlarını sürdürüyor.

Tekneler yeni av sezonuna hazırlık için bakıma alınırken ağ bakım işleri büyük ölçüde tamamlandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz limanında teknelerin bakım çalışması sürerken, hazırlıkların 1 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

Yeni sezonda özellikle palamut avından umutlu olduklarını belirten tekne sahiplerinden Resul Yılmaz, "Sezonumuz bitti. Şu anda teknelerin bakım ve tadilatını yapıyoruz. Ağların bakımı tamamlandı. Tekneler karaya çekilerek raspa ve boya işlemleri yapılacak. Eksik olan cihazlar tamamlanacak, makineler elden geçirilecek. Dolayısıyla şu anda 1 Eylül'e kadar bakım çalışmalarımızı sürdürüyor, yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Ağ işimiz bitti. Bu sene beklentimiz yüksek. Havalar iyi gidiyor. İnşallah palamut olacak gibi görünüyor. İnşallah hamsi de olur. Beklentimiz var. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Babamın dedesi de bu işi yapıyordu. Biz dördüncü kuşak balıkçılarız. Geçtiğimiz sezon çok balık tuttuk ancak değerini tam olarak bulmadı. İğneada tarafında bol miktarda hamsi avladık. Masraflarımız çoktu, bu nedenle çok fazla para kazanamadık. Yine de Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.

Şahin Balıkçılık tekne sahiplerinden Rahmi Şahin, teknelerin genel bakımını yaptıklarını kaydederek, "Şu anda teknemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Genel bakımlarını yapıyor, raspa ve boya işlemlerini tamamlıyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bakım çalışmalarını bu sezon öncesinde de sürdürüyoruz. Bu dönemlerde teknenin tüm bakım işleri yapılırken, ağ bakımları ise daha önceden tamamlanıyor. Bir iki ay içerisinde bu işlemleri bitirdiğimizde zaten yeni sezon başlamış olacak. Biz ağ bakımlarımızı tamamladık. Ancak hala bakım çalışmalarını sürdüren ve işlerini bitiremeyenler var. Yeni sezondan beklentimiz palamut yönünde. Henüz bunu gösterecek net bir işaret görmedik ancak umudumuz o yönde. İnşallah bereketli bir sezon olur" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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