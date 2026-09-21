Karacabey'de salçalık biber hasadı sürüyor, çıkış fiyatı 35-40 lira olmalı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yetiştirilen ve yüksek aromasıyla ev yapımı salçanın vazgeçilmezi olan salçalık biberin hasadı ile pazarlaması sürüyor.

Bölgede yürütülen üretim ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veren Mehmet Abi, "Yıllardır bu bölgede salçalık biber üretiyoruz. Yılda 3-4 bin dönüm arasında kendi üretimimiz var, ayrıca diğer çiftçilerimizden de alım yapıyoruz. Buradan İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin ve hatta Adana'ya bile salçalık biber gönderiyoruz. Aroması yüksek ve kaliteli olması sebebiyle özellikle bu bölgenin ürünü tercih ediliyor. Ev yapımı salça için Karacabey biberi oldukça revaçta, ülkenin her yerinden talep geliyor" dedi.

"Bölgede karlı üretim için hibrit tohum tercih ediliyor"

Tohum çeşitleri ve verim oranlarına değinen Abi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli tohumlarda dönüm başına 4-5 ton verim alınırken, hibrit tohumlarda bu oran 8-10 tona kadar çıkıyor. Hibrit tohumlar hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu için bölgede karlı üretim amacıyla genellikle bu çeşit tercih ediliyor. Bölgenin toprağı, havası ve suyundan dolayı biberin lezzeti ve aroması değişmiyor."

"Maliyetlere göre ürünün bizden çıkışı 35-40 lira olmalı"

Piyasadaki fiyat oluşumu ve ödeme şartlarına ilişkin yaşanan sıkıntıları dile getiren Mehmet Abi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçiden kilogramını 14-15 liraya aldığımız biberlerin çürüklerini temizleyip paketledikten sonra tırlara yüklüyor ve 20 liradan satışa sunuyoruz. Maliyetleri göz önüne aldığınızda normalde bizden çıkış fiyatının 35-40 lira olması gerekiyor. Fiyatlar çok düşük ancak piyasa şartları böyle ilerliyor. Ödemeleri de peşin alamıyor, birkaç ay sonra tahsil edebiliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı