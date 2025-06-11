Karacaali Mahallesi'ne Yangın ve Düğün Salonu İçin Su Deposu Yapılıyor

Karacaali Mahallesi'ne Yangın ve Düğün Salonu İçin Su Deposu Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde, olası yangınlara karşı ilk müdahale aracı olarak kullanılacak ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 tonluk su deposu inşaatına başlandı. Proje, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1200 nüfusa sahip Karacaali Mahallesi'nde, olabilecek yangınlara karşı ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 tonluk bir su deposunun yapımına başlandı.

Su deposunun hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını kaydeden Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, "Mahallemiz ilçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Allah korusun, olabilecek bir yangında ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonumuzun su ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk bir su deposunun yapımına başladık. Bu proje, muhtarlığımız ve mahallemizin hayırsever vatandaşlarının katkıları ile gerçekleştiriliyor. Su deposu için katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle halkı ise olabilecek yangın durumlarına hızlı bir çözüm sunacak ve düğün salonunun su ihtiyacını giderecek olan su deposunun yapımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.