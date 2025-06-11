Karacaali Mahallesi'ne Yangın ve Düğün Salonu İçin Su Deposu Yapılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1200 nüfusa sahip Karacaali Mahallesi'nde, olabilecek yangınlara karşı ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 tonluk bir su deposunun yapımına başlandı.

Su deposunun hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını kaydeden Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, "Mahallemiz ilçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Allah korusun, olabilecek bir yangında ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonumuzun su ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk bir su deposunun yapımına başladık. Bu proje, muhtarlığımız ve mahallemizin hayırsever vatandaşlarının katkıları ile gerçekleştiriliyor. Su deposu için katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle halkı ise olabilecek yangın durumlarına hızlı bir çözüm sunacak ve düğün salonunun su ihtiyacını giderecek olan su deposunun yapımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. - MANİSA