Karaca, 11. İstanbul Coffee Festival'de Kahveseverlerle Buluştu

Karaca, 11. İstanbul Coffee Festival 2025'te kahveseverlerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımı, deneyim alanları ve etkinlikleriyle dikkati çeken Karaca standında kahve makineleri, fincan koleksiyonları ve kahve sunumuna yönelik ürünler sergilendi.

Katılımcılar, Karaca'nın özel tasarım kahve makinelerini, fincan koleksiyonlarını ve kahve sunumuna dair yenilikçi ürünlerini yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Festival süresince Karaca standında gerçekleşen ilham verici sunumlar, kahveyle ilgili püf noktaların paylaşıldığı sohbetler ve sürpriz hediyeler katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı. Kahvenin kültürel ve estetik boyutlarını öne çıkaran Karaca ürünleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan şef Refika Birgül, kahve tutkusunu katılımcılarla paylaşarak imzalı "Miras: Türk Mutfağı Teknikleri 1" kitabını ziyaretçilere hediye etti.