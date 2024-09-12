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Karabük'te Kanlıca Mantarı Kilosu 250 TL'den Pazarda

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Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'te kilosu 250 TL'den pazardaki yerini aldı. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Eflani ilçesindeki pazar alanında yerini aldı. Toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 250 TL'ye satılan mantar halk arasında çıntar, çam meltisi, melki mantarı, kızıliçi mantarı veya tillice mantarı diye de biliniyor. Avrupa'da özellikle İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de bol bulunan ve sevilerek tüketilen kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içerirken, protein açısından önemli bir besin kaynağı olarak yer alıyor.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'te kilosu 250 TL'den pazardaki yerini aldı.

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Eflani ilçesindeki pazar alanında yerini aldı. Toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 250 TL'ye satılan mantar halk arasında çıntar, çam meltisi, melki mantarı, kızıliçi mantarı veya tillice mantarı diye de biliniyor.

Avrupa'da özellikle İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de bol bulunan ve sevilerek tüketilen kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içerirken, protein açısından önemli bir besin kaynağı olarak yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bulgaristan Türkiye Romanya İspanya Ekonomi Güncel İtalya Eflani

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