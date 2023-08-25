Karabağlar Belediyesi Üreticilere Destek Vererek Üzüm Rekoltesini Kurtardı

Dünyanın en kaliteli üzüm çeşitlerinden Alphonse Lavallee'nin yetiştirildiği Kavacık Köyü'nde bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar, zamansız yağış ve mildiyö hastalığı nedeniyle üzüm rekoltesi yüzde 70 azaldı. Ancak Karabağlar Belediyesi'nin ücretsiz gübre ve bordo bulamacı desteği sayesinde üreticilerin yüzde 30'luk bölümü kurtarıldı.

Dünyanın en kaliteli üzüm çeşitlerinden Alphonse Lavallee'nin yetiştirildiği Kavacık Köyü'nde zamansız yağış, aşırı sıcaklar ve "mildiyö hastalığı" nedeniyle bu yıl rekoltede yüzde 70 oranında azalma yaşandı. Ancak üretim sezonu öncesi Karabağlar Belediyesi'nin köylülere ücretsiz olarak dağıttığı gübre ve bordo bulamacı sayesinde üzümün yüzde 30'luk bölümü kurtarıldı. Buruk bir sevinç yaşayan köylüler, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür ederek, bu yılki mahsulü Karabağlar Belediyesi'nin desteği sayesinde elde ettiklerini dile getirdiler.

Karabağlar Belediyesi, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü'nde yetiştirilebilen "Alphonse Lavallee" türü ürüne, Coğrafi İşaret Belgesi almayı başarmıştı. Bu özel ürünü dünyaya tanıtmak için her eylül ayında Kavacık Üzüm Festivali'ni gerçekleştiren Karabağlar Belediyesi, üreticilere gübre ve bordo bulamacı desteğinde de bulunuyor.

YÜZDE 30'U KURTARDI

Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı bu desteğin önemi, bu üretim sezonunda çok daha iyi anlaşıldı. Çünkü aşırı sıcaklar, zamansız yağış ve mildiyö hastalığı nedeniyle Kavacık Üzümü bu yıl ağır hasar aldı. Köyde yetiştirilen üzümün rekoltesinde yüzde 70 kayıp yaşanırken, üreticiler sadece yüzde 30'luk mahsulle teselli buldu. Karabağlar Belediyesi'nin üretim sezonu öncesi dağıttığı tonlarca organik gübre ve bordo bulamacının (göztaşı), yüzde 30'luk üretimde büyük katkısı oldu.

Kavacık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, diğer köylerin üzüm bağlarında yüzde 90-100 oranlarında hasar varken Kavacık Köyü'nün bu sorunu yüzde 70 oranında atlatmasını Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı desteğe borçlu olduklarını söyledi. Başkan Selvitopu'na üreticiler ve kooperatifi adına teşekkür eden Özkan, zor günler geçiren üreticilere böyle bir zamanda yapılan desteğin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Kavacık Köyü Muhtarı Erkut Yeşilbayır da Karabağlar Belediyesi'nin köylülere yaptığı tarımsal destek sayesinde bağlarda mahsul olduğunu belirterek, gübre ve göztaşını zamanında kullanan üreticilerin ürünlerini kurtardığını, zamanında değerlendiremeyenlerin ise hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür eden Yeşilbayır, Karabağlar Belediyesi'ni sadece zor günlerde değil her zaman yanlarında gördüklerini söyledi.

Kavacık'taki üzüm üreticileri de bu yılki kayıptan dolayı üzüntü yaşadıklarını ancak Karabağlar Belediyesi'nin desteği ile teselli bulduklarını dile getirdiler.

FESTİVAL MORAL VERECEK

Karabağlar Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl rekolte kaybı yaşayan üreticiye moral olacak. Festival 23-24 Eylül günlerinde köy meydanında gerçekleştirilecek.

Karabağlar Belediyesi bu yıl, ilçeye bağlı 3 köyde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışma yürütmüştü. Bu kapsamda Kavacık, Tırazlı, Uzundere'de bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bölgenin toprak yapısına uygun tonlarca gübre ve mantar hastalıklarına karşı bordo bulamacı dağıtıldı. ÇKS'ye kayıtlı 150 üreticiye, 30 ton gübrenin yanı sıra yaklaşık 3 ton da bordo bulamacı verildi.