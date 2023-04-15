Kapadokya çileği fideleri, ekonomiye 700 bin dolar katkı sağlıyor

Yetiştirilen fideler Türk Cumhuriyetlerine sevk edilmeye başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde üretimi yapılan Kapadokya Çileği fideleri, dünyanın dört biryanına gönderilmeye başladı.

Sonbahar mevsiminde toplanarak soğuk hava depolarında bekletilen çilek fideleri, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başladı. Çilek fidesi üreticisi Musa Bülbül, Derinkuyu bölgesinin coğrafi yapısı nedeniyle çilek ve çilek fidesi üretimine en uygun bölgelerin başında geldiğini söyledi. 2016 yılında çilek fidesi üretimine başladıklarını söyleyen Bülbül; "Çilek fidelerimiz anaç olarak yurt dışından ithal edilmekte. Derinkuyu bölgesinde ekimi yapılarak fide çoğaltması yapıyoruz. Derinkuyu'nun iklim şartları, rakımı fide üretimine çok uygun bir bölge" dedi. Kapadokya bölgesinde lisanslı ve sertifikalı çilek fidesi üretimi yaptıklarını söyleyen Bülbül; "Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinde Nevşehir, Kapadokya bölgesinde yetiştirilen çilek fideleri yoğun talep görmektedir. Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. 2023 üretimi için de Nisan ayında üretimlerimiz başlayacak. Yurt dışından elit kalitede getirdiğimiz anaç fidelerimiz çoğaltılarak sertifikalı ve lisanslı olarak üretim yapmaktayız" şeklinde konuştu.

İşletmeci Yaşar Can Dursun da; "Kapadokya bölgesinin iklim yapısı ve coğrafi konumu ile bu bölgede yetiştirilen fideler yurt dışında daha çok rağbet görmektedir. Yurt içinde bütün illerde fidelerimiz mevcuttur. Yurt dışına da yüksek miktarlarda ihracatımız var. Ülke ekonomisine yıllık 500 bin dolar ile 700 bin dolar arasında bir katkı sağlıyoruz. Yılda ortalama 10 milyon kök çilek fidesi üretimimiz bulunuyor" dedi.

Nisan ayında toprakla buluşan fideler çoğaltılarak, Kasım, Aralık aylarında toplanıyor. Toplanan fideler temizlendikten ve boylama işlemi yapıldıktan sonra yaklaşık 4 ay soğuk hava depolarında bekletiliyor. Mart ve Nisan aylarında soğuk hava depolarından çıkan fideler dikileceği bölgeye gönderiliyor. Fidelerin tanesi 11 Cent'ten (Yaklaşık 2 TL) satılıyor.