Kantinci esnafı ve eğitim yöneticileri ortak çözüm için buluştu

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi AESOB'da bir araya gelen kantinci esnafı ile eğitim yöneticileri, sorun ve talepleri doğrudan masaya yatırarak ortak çözüm mesajı verdi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde kantinci üyeler ile eğitim yöneticilerini AESOB ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel hale gelmiş kahvaltılı istişare toplantısında bir araya getirdi.

"Kantin işletmeciliği büyük sorumluluktur"

Program öncesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'i makamında ağırlayan Başkan Dere, Eriş'e tablo hediye etti. Ardından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Adlıhan Dere, kantinci esnafının öğrencilerin sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Öğrencilerimizi kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, çocuklarımızın yemediğini onlara sunmuyoruz. Kantin işletmeciliği yalnızca ticari bir faaliyet değildir. Esnafımız çocuklarımızın sağlığından güvenliğine kadar büyük bir sorumluluk taşıyor" dedi.

Sorunların açıkça konuşulmasının çözümün ilk adımı olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Dere, "Biz sorunları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü konuşulmayan sorunların çözümü olmaz. Müdürlerimizle ve esnafımızla el birliği içerisinde hareket ederek öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Kantinci esnafın sorunlarına tek tek çözüm"

Soru-cevap ve istişare şeklinde ilerleyen toplantıda kantinci esnafı yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dile getirdi. 20 yıllık işletme süresini dolduran kantinlerin durumu, okul güvenliği, öğrencilerin öğle aralarında okul dışına çıkışı, panayırlar ve okul içerisindeki farklı satış faaliyetleri, dışarıdan paket servis getirilmesi, devamsızlıklar ile sınav ve gezi takvimlerinin kantinci esnafına etkileri ele alındı. Eğitim yöneticileri dile getirilen tüm başlıkları titizlikle dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim işimiz evrakla değil, evlatla"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise kantinci esnafının eğitim camiasının önemli bir paydaşı olduğuna işaret ederek AESOB'un ve Başkan Adlıhan Dere'nin kantinci esnafının sorunlarının çözümü noktasında ortaya koyduğu iş birliği ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eriş, "Bizim işimiz evrakla değil, evlatla. Kantinci esnafımız da bu büyük eğitim ailesinin önemli bir parçası. Çocuklarımıza kendi evlatlarına gösterdikleri hassasiyetle yaklaşıyorlar. Başkanımız Adlıhan Dere'ye ve esnafımıza bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üzerimize düşeni hep birlikte, el birliğiyle yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı