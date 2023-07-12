Kanada, Erdoğan-Trudeau görüşmesi sonrası silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında dün Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı iddia edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Melanie Joly "İddialar doğru değil" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Toplantıdan kareler servis edilirken Kanada'nın, 2020'de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA ve birçok yardımı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdığı öne sürüldü. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Melanie Joly ise iddiaları yalanlayarak, "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırıldığı doğru değil. Türkiye'ye yönelik ihracat kontrolleri devam ediyor." dedi.

GÖRÜŞMEYE HEYETLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Vilnius'taki görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, bu kapsamda dün LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.