Kanada'da Servet Uçurumu Arttı

Kanada İstatistik Kurumuna göre, ülkede zenginler ile yoksullar arasındaki 'servet uçurumu', 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre arttı. En yüksek gelir dilimi ile en düşük gelir dilimi arasındaki harcanabilir gelir payı farkı yüzde 44,7'ye ulaştı. Kanada nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan 'en çok kazanan zenginler grubu', ülkenin net servetinin yüzde 67,8'ini elinde tutuyor. Gelir sıralamasının en altında bulunan yoksul kesim ise Kanada'nın net ülke servetinin sadece yüzde 2,7'sine sahip.

Kanada İstatistik Kurumuna göre, ülkede zenginler ile yoksullar arasındaki "servet uçurumu", 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre arttı.

Kurumdan yapılan açıklamada, en yüksek gelir dilimi ile en düşük gelir dilimi arasındaki harcanabilir gelir payı farkının, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 44,5 olduğu, bu oranın 2023'ün ilk çeyreğinde 0,2 puan artışla yüzde 44,7'ye ulaştığı bildirildi.

Kurum verilerine göre, Kanada nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan "en çok kazanan zenginler grubu", ülkenin net servetinin yüzde 67,8'ini elinde tutuyor.

Gelir sıralamasının en altında bulunan ve nüfusun yüzde 40'ını oluşturan yoksul kesim ise Kanada'nın net ülke servetinin sadece yüzde 2,7'sine sahip.

Kurumun açıklamasında, bu miktarlar arasındaki farkın "servet uçurumu" olduğu belirtilerek, "Kanada'da servetin çoğu görece az sayıda haneye ait." ifadesi kullanıldı.

Verilere göre, başta enflasyon olmak üzere son ekonomik baskılar, düşük gelir grubundaki halkı daha fazla etkiledi.

Açıklamada, düşük gelir grubunun servetinin bu yılın birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 düştüğü belirtilerek, bu oranın zenginlerde daha az olduğuna işaret edildi.

Düşük ve orta gelirlilere enflasyon yardımı yapılacak

Öte yandan Kanada hükümeti, son yıllarda artan enflasyonist baskılara karşı, düşük ve orta gelir grubundaki halka yardımda bulunacak.

Kanada Gelir İdaresinden (CRA) yapılan açıklamaya göre, enflasyona karşı yardım almaya uygun Kanadalılar için ödemeler, 5 Temmuz'da başlayacak.

Artan gıda enflasyonuna odaklı "satın alınabilirlik önlemi", yaklaşık 11 milyon düşük ve orta gelirli Kanadalı için uygulanacak ve söz konusu yardım bu kişilerin banka hesaplarına yarından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Esas olarak 2021 ve 2022 gelir beyanlarının esas alınacağı ödemeler, şu şekilde yapılacak:

"Çocuksuz yalnız yaşayanlar için 234 Kanada doları, çocuksuz evli çiftler için 306 Kanada doları, evli/yalnız yaşayan bir çocuklular için 387 Kanada doları, 2 çocuklular için 467 Kanada doları, 3 çocuklular için 548 Kanada doları, 4 çocuklular için 628 Kanada doları."

Kanadalıların artan gıda faturalarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla açıklanan yardımlar için federal bütçeden 2,5 milyar Kanada dolarlık ödenek tahsis edildi.